Mappamondo lancia i pacchetti su Phuket, Cuba, Polinesia e Oman













Con la recente apertura dei nuovi corridoi turistici, Mappamondo inserisce in programmazione quattro destinazioni: Phuket, Cuba, Polinesia e Oman.

Dopo aver continuato a lavorare allo sviluppo del prodotto anche durante i mesi di lockdown, l’operatore guidato da Andrea Mele presenta un’offerta competitiva e articolata per la riapertura delle vendite, spinta anche con gli hashtag #soloinagenzia e #corridoituristici.

«Siamo da tempo pronti con il prodotto per queste destinazioni – commenta Andrea Mele, ceo di Mappamondo – Sono bastati pochi giorni per aprire le vendite e distribuire le nostre offerte; questo grazie soprattutto alla contrattistica diretta che da sempre abbiamo con i principali alberghi e ai collaboratori che abbiamo in loco, che sono rimasti sempre attivi e che ora sono un plus di assistenza fondamentale».

Dopo quasi due anni di stop, ripartono le attività sulla Thailandia, centrale nella programmazione targata Mappamondo fin dal lontano 1976. Le spiagge che si affacciano sul mare delle Andamane sono protagoniste delle nuove proposte del t.o., che presenta differenti pacchetti a Phuket, a prezzi vantaggiosi, studiati per coloro che desiderano tornare a vivere una vacanza al caldo in inverno: mare, sole e relax con sette o 14 pernottamenti in alberghi selezionati, con i quali il tour operator lavora direttamente da molti anni, a copertura delle principali e più belle spiagge dell’isola.

Fino al 31 marzo, partenze giornaliere con voli di linea da Milano, Roma Bologna e Venezia. A giorni, usciranno delle offerte ad hoc per Pasqua e per il periodo aprile-giugno.

Anche Cuba torna tra le destinazioni possibili grazie alle nuove aperture; fino al 30 aprile, infatti, Mappamondo propone partenze giornaliere da Milano e Roma: tre notti all’Avana e quattro a Varadero oppure un soggiorno solo mare di sette o 14 notti a Varadero o a Cayo Santa Maria.

Con il semaforo verde, si può tornare a viaggiare anche verso Polinesia Francese e l’Oman. Anche su queste destinazioni l’operatore ha studiato pacchetti ad hoc in linea sia con le nuove esigenze dei viaggiatori di oggi sia con le regole in essere.

Infine, per prenotare in serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce sempre il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.