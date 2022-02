Mapo Travel va anche a Cipro: partenze da luglio













Dopo avere introdotto Sharm el Sheikh in programmazione lo scorso dicembre, Mapo Travel presenta la nuova destinazione per l’estate: Cipro.

«I primi dati sono decisamente incoraggianti – dice Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel – Certo non è ancora il tempo per fare bilanci, ma c’è grosso interessamento per Cipro, così come per Egitto e Turchia, meta per cui si riparte subito con le vendite aperte per viaggiare a Pasqua. Dopo due anni in cui tanti italiani hanno riscoperto le bellezze del Belpaese, oggi tornano la voglia e la possibilità di viaggiare all’estero e le richieste sono in deciso aumento».

Per Cipro e Sharm il tour operator pugliese ha scelto un target di prodotto medio-alto, con attenzione particolare alle strutture, all’accoglienza e all’ospitalità.

«Abbiamo lavorato molto sull’estero in questi due anni di pandemia, fiduciosi di poter ripartire e ascoltando direttamente gli operatori presenti sul territorio – aggiunge Marangi – Sharm, ad esempio, è una destinazione fortemente penalizzata da una corsa al ribasso dei prezzi, con evidenti ripercussioni sul prodotto e sui servizi. In Egitto e a Cipro abbiamo deciso di puntare su una selezione di strutture importanti, con un livello di servizi e un accompagnamento dell’ospite completamente diverso, dalla partenza al rientro in Italia».

Il primo volo per l’isola di Cipro partirà a inizio luglio da Milano e a seguire da Roma e Bari. Sono previsti anche incontri con gli agenti di viaggi per approfondire la nuova destinazione e l’intero prodotto Mare Estero.

«Milano il 1° luglio, Roma il 15 e Bari il 5 agosto – conclude la general manager – Da questi aeroporti Mapo Travel volerà a Cipro, isola straordinaria, mix tra oriente e occidente. Puntiamo molto su Cipro, ci aspettiamo che affianchi la Turchia, meta apprezzata e richiesta. Presto, come sempre per le novità di prodotto, incontreremo gli agenti di viaggi di tutta Italia, che possono ovviamente già contare sul nostro portale e sul nostro servizio di assistenza».