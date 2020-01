Mapo Travel, primavera tra mare ed Europa

Mare, cultura, romanticismo ed enogastronomia: sono le proposte targate Mapo Travel per la primavera 2020. Appena archiviate le vacanze di Natale, «i viaggiatori italiani, ma non solo, ci chiedono di ripartire nei mesi primaverili – spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel – Abbiamo elaborato pacchetti da San Valentino al 1° maggio, tenendo conto delle richieste dei clienti e puntando su un prodotto di qualità e un’attenzione particolare alle esigenze del viaggiatore».

Tra le proposte, a febbraio “San Valentino in Puglia” e “Carnevale in Puglia”, o pacchetti per la Pasqua al Mapo Village Plaia di Ostuni e al Magna Grecia Village di Metaponto. E non manca l’Europa. Budapest a San Valentino, Cracovia e Amsterdam a Pasqua e Nantes per il ponte del 1° maggio.

«Oggi il cliente chiede di fare esperienze sempre più personali e significative – dice Marangi – Nelle nostre proposte ci sono la tradizione dei riti pasquali pugliesi e il panorama di Matera, le miniere di sale di Cracovia e la visita ad Auschwitz, i Mulini di Zaanse Schans e il fascino di Mont Saint Michel, il romanticismo di una gita in battello sul Danubio e tanto altro. Tutto con la solita assistenza personalizzata e una conoscenza completa e approfondita delle destinazioni».