Mapo Travel, crescono le prenotazioni per il Mare Italia













Il turismo riparte guidato dal Mare Italia, con Puglia e Calabria a guidare la ripresa secondo il tour operator Mapo Travel. «Il sensibile calo del numero dei contagiati e l’allentamento delle restrizioni hanno di fatto aumentato la voglia di viaggiare degli italiani – spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel – E con la stagione estiva alle porte e le limitazioni ancora presenti per l’estero, a farla da padrone è il Mare Italia».

Nei mesi di inattività sul fronte prenotazioni, il tour operator pugliese ha rifatto il look del portale dedicato alle agenzie, ha creato pacchetti e prodotti sempre più tailor made, si è dedicato a incontrare e formare gli agenti di viaggi.

«Siamo pronti ad esaudire ogni richiesta delle adv e dei viaggiatori – aggiunge la gm – Abbiamo ricevuto tantissime richieste nelle ultime settimane, soprattutto per le nostre strutture in Puglia e in Calabria, regioni che stanno trainando la ripresa delle prenotazioni al sud. Non solo, tra i prodotti più richiesti la new entry “Una vacanza in un mare di cultura” che abbina la spiaggia al mattino e i tour in escursione al pomeriggio».

Cresce la voglia di mare con i tour operator e le imprese impegnati a recuperare il tempo perso. «Le prenotazioni sono in crescita e ci fanno ben sperare per l’estate – dice Marangi – Due gli obiettivi principali: che luglio e agosto siano almeno in linea con lo scorso anno e riuscire ad allungare la stagione almeno a settembre e ottobre. Siamo certi che le Mapo Experience, lanciate da poche settimane, possano favorire il turismo esperienziale anche in bassa stagione».