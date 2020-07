Manovra turismo in arrivo:

gli ammortizzatori previsti

Parte da lì il nuovo pacchetto di misure dedicato al turismo: dal nuovo scostamento di bilancio, pari a 25 miliardi di euro, e che dopo il via libera del Consiglio dei ministri sarà votato in Parlamento il 29 luglio. Il prossimo decreto, quindi, dovrebbe arrivare in Cdm entro la prima metà di agosto, e potrebbe contenere ulteriori risorse economiche per il settore turistico e per la cultura (si parla di circa 700 milioni di euro).

Buona parte dell’extra deficit sarà destinato alla proroga della cassa integrazione (potrebbero essere altre 18 le settimane concesse, legate però ai cali di fatturato delle imprese). Inoltre, l’esecutivo avrebbe intenzione di introdurre subito meccanismi per incentivare le nuove assunzioni, probabilmente sotto forma di decontribuzione.

Nella manovra, per quanto riguarda le misure dedicate al lavoro dovrebbe trovare spazio anche il prolungamento dello stop ai licenziamenti, così come ci sarebbe la volontà di alleggerire il peso delle tasse di marzo, aprile e maggio rinviate a settembre in pieno lockdown.

«Il tempo delle parole è terminato – dichiara Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto – Adesso ci si confronta sui fatti. Diamo per acquisite le 18 settimane di proroga degli ammortizzatori e di erogazione di adeguati contributi a fondo perduto. I recovery fund liberano le risorse necessarie. Il confronto ora si deve spostare sulla riapertura delle frontiere di alcuni Paesi sicuri, sul ruolo della filiera del turismo organizzato come volano del settore e dobbiamo lavorare su una profonda revisione della normativa per semplificare e alleggerire adempimenti e oneri a carico delle imprese, per contrastare l’abusivismo e per supportare la crescita delle aziende e gli investimenti in innovazione e formazione».