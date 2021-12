Manovra, fondo da 150 milioni (anche) per il turismo













L’esatta valenza per il turismo organizzato è ancora da scoprire, ma nella legge di Bilancio spunta ora un fondo a sostegno dei settori del turismo, dello spettacolo e dell’auto, accumunati dalla crisi e affiancati in un modo apparentemente balordo. Tale nuovo tesoretto da 150 milioni di euro è inserito nel cosiddetto emendamento omnibus, presentato dal governo in Senato, che recepisce tra l’altro l’intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un anno “in via eccezionale”, e anche sulle bollette.

Il fondo per il 2022 istituito presso il ministero dello Sviluppo economico – si legge – mira a garantire sostegno «agli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza Covid».

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra i ministeri dello Sviluppo, della Cultura, del Turismo e dell’Economia definiranno le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse «nel rispetto delle norme Ue sugli aiuti di Stato» legati all’emergenza sanitaria in corso.