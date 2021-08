Mangia’s, il mercato dice sì: è già fully booked













È il momento di fare un primo bilancio della stagione estiva 2021 per Mangia’s Sea View Resorts & Clubs, il brand di proprietà di Aeroviaggi lanciato meno di un mese fa.

Al 31 luglio, il Gruppo ha registrato una crescita record del +203% dei ricavi camera, generati nei primi sette mesi del 2021 da canali finali diretti, rispetto allo stesso periodo del 2019 nel contesto pre Covid.

I risultati rilevati attestano anche una ripresa del canale delle agenzie di viaggi, tra i settori più colpiti nel contesto di Covid-19: al 30 luglio di quest’anno i canali diretti hanno superato del 16% i ricavi consolidati conseguiti nel 2020 tramite canali diretti, segnale di una marcata ripartenza del comparto.

La crescita dei ricavi ha riguardato tutte le 14 strutture presenti in Sicilia e Sardegna tra cui Favignana Premium Resort & Villas, l’ultima novità della collection Mangia’s.

Dall’avvio della stagione 2021 le prenotazioni hanno portato a un boom di presenze, facendo registrare il fully booked nelle strutture, che applicano tutte le misure di prevenzione anti Covid.

Nel periodo maggio-luglio, sono state generate oltre 25.000 room night (prenotazioni di camere) tramite canali diretti con una crescita del 90% rispetto al 2020. Le presenze estere hanno provenienza principale dal centro Europa e rimarcano l’imprinting verso l’internazionalizzazione della clientela. Nella stagione 2021 il 15% delle prenotazioni dei clienti stranieri è stato effettuato online, in aumento del 50% circa sulle prenotazioni online 2020 da parte del turismo estero.

«Nel contesto della crisi pandemica 2020 abbiamo deciso di avviare un ambizioso progetto di riposizionamento che ha portato alla nascita del nuovo brand globale Mangia’s, incrementando la forza attrattiva del marchio a livello internazionale attraverso un percorso mirato di crescita rivolto in particolare ai canali diretti – ha dichiarato Marcello Mangia, presidente di Mangia’s – Il 2021 ha confermato la lungimiranza delle scelte intraprese. Prossimi a compiere cinquant’anni di storia, quest’anno abbiamo registrato una significativa crescita che mette a frutto l’intenso lavoro innovativo nel marketing, sales e revenue e gli ingenti investimenti di restyling e ampliamento dei resort e club che sta generando risultati di forte impatto sul business e sul valore percepito del nostro Gruppo».

I risultati in crescita sono il frutto del percorso di riposizionamento del Gruppo nella fascia premium del segmento hospitality resort, intrapreso dalla famiglia proprietaria Mangia e caratterizzato da investimenti di valorizzazione; nel 2020 sono stati investiti 15 milioni di euro per restyling e ampliamento delle strutture premium. Un posizionamento possibile grazie allo stato di solidità aziendale di Aeroviaggi S.p.A. che ha chiuso il 2020 con un attivo patrimoniale di oltre 265 milioni di Euro e un Ebitda in positivo.

«La crescita sui canali diretti è importante perché è la cartina di tornasole della fiducia dei consumatori. Per ottenere questo risultato, abbiamo costruito una nuova strategia di posizionamento, trasformato il sito, introdotto formule flessibili nelle politiche tariffarie, ottimizzato i processi di vendita del central reservation office e avviato campagne di comunicazione online che siamo in grado di misurare in modo preciso e, di conseguenza, di ottimizzare ogni giorno», ha commentato Luca Di Persio, global cmo & revenue director di Mangia’s.

L’incremento dei ricavi camera ha ricevuto forte impulso grazie alla nuova strategia di marketing, sales e revenue che, nell’ottica del riposizionamento premium, ha determinato un aumento delle tariffe oltreché dei volumi, puntando sulla digitalizzazione delle attività di vendita e comunicazione con il rinnovamento del portale corporate, dei sistemi di prenotazione e distribuzione online e la rimodulazione delle offerte di soggiorno, più flessibili e targhettizzate sulle esigenze della clientela.

«L’innovativa strategia di marketing, sales e revenue si integra perfettamente con il rinnovamento di brand e con l’innalzamento degli standard dell’offerta all’interno dei nostri resort – ha aggiunto Marco Mangia, direttore divisione turismo di Mangia’s – Un progetto a 360 gradi che porta in auge il marchio Mangia’s e consolida la relazione sinergica che abbiamo all’attivo da oltre 30 anni con i grandi tour operator europei, nostri partner storici, nell’ottica di potenziamento dell’offerta a livello global e di rafforzamento del nostro marchio all’estero».