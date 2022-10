Mangia’s, Alex Markovic è il nuovo senior director of hospitality

Alex Markovic entra nel team di Mangia’s Resorts and Clubs nel ruolo di senior director of hospitality and brand performance.

L’ingresso avviene nel contesto di crescita ed espansione del Gruppo e del rinnovamento del top management con l’inserimento di figure apicali con elevate competenze specialistiche nel settore. Markovic ha expertise manageriale internazionale ultraventennale nel comparto turismo e hôtellerie maturata presso gruppi leader mondiali, in particolare Hilton, con focus anche sul mercato italiano. Ha ricoperto, a partire dal 2011, l’incarico di regional director brand performance Europe di Hilton gestendo un portfolio di più di 50 proprietà e sviluppando il business della nota catena. In precedenza, è stato cluster general manager di The Leading Hotels of the World nelle strutture siciliane del San Domenico Palace a Taormina e del Grand Hotel Villa Igiea a Palermo.

Tra gli obiettivi di Markovic in Mangia’s, la guida dell’evoluzione del prodotto “resort” valorizzandone l’offerta di ospitalità e l’ampliamento del mix di clientela internazionale, andando a esaltare al contempo il capitale umano del Gruppo Mangia’s.

«Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra Mangia’s con una vision che interpreta appieno lo spirito italiano dell’ospitalità attraverso resort di qualità, con collaboratori di valore e luoghi unici e autentici – ha dichiarato Alex Markovic – Il tempo libero è priceless. Per tale ragione faremo in modo che il tempo che i nostri ospiti trascorrono nelle nostre strutture, in compagnia di amici o delle loro famiglie, li arricchisca rispondendo con prontezza alle loro esigenze e desideri di ospitalità e creando momenti memorabili nella loro vita nei luoghi in cui sorgono i resort Mangia’s».