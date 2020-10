Mandarin Oriental Paris riapre le porte ai visitatori

Mandarin Oriental Paris ha riaperto le porte per accogliere gli ospiti, dopo la chiusura a causa delle restrizioni legate al coronavirus.

Nel cuore di rue Saint-Honoré, a pochi passi da Place Vendôme, è un hotel più dinamico e vivace, dove l’eleganza parigina contemporanea si fonde con il servizio del Gruppo. Grazie alla posizione strategica, gli ospiti possono esplorare le boutique più innovative dell’haute couture con i marchi francesi della capitale, passeggiare fino al Louvre, al teatro dell’opera Garnier e ai Giardini delle Tuileries.

Il giardino interno panoramico offre un rifugio dalla frenesia cittadina. Riscaldato in inverno, il è il luogo perfetto per gustare il tè pomeridiano, un cocktail speciale del Bar 8 o la magia culinaria di Chef Thierry Marx.

Per celebrare la riapertura, l’hotel ha annunciato il lancio del nuovo pop up Belvedere vodka al Bar 8 in terrazza, per gustare gli innovativi cocktail di vodka creati con l’esclusiva firma Single Estate Rye e Heritage 176, accompagnati da musica di sottofondo in un ambiente sofisticato.

Mandarin Oriental Paris offre l’opportunità di trascorrere una vacanza nella Ville Lumière grazie al pacchetto Staycation by M.O., che include: prima colazione per due persone; check in anticipato; late check out; una bottiglia di champagne; un credito di 150 euro per la prenotazione di una camera oppure di 300 euro per la prenotazione di una suite.

Inoltre, l’hotel sta collaborando con la compagnia aerea Helifirst, per poter offrire escursioni giornaliere personalizzate della città in elicottero, per esplorare i monumenti e i paesaggi francesi più suggestivi come la Valle della Loira, il Mont Saint-Michel o i vigneti dello Champagne.

L’hotel attua il programma We Care di Mandarin Oriental Hotel Group che prevede l’attuazione di tutte le pratiche in materia di sanità per garantire comfort, sicurezza e piena salute dei propri ospiti e colleghi.