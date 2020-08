Mandarin Oriental Milan riapre agli ospiti il 1° settembre

Riapertura completa per il Mandarin Oriental Milan il prossimo 1° settembre. Dopo i ristoranti Seta, 2** Michelin, e Mandarin Bar & Bistrot, riaperti a fine maggio, l’hotel accoglie nuovamente gli ospiti italiani e internazionali nelle sue camere e suite e nella sua Spa.

Per la riapertura Mandarin Oriental Milan propone l’offerta Staycation by M.O., che con benefit quali early chech in e late check out permette di vivere il proprio soggiorno milanese in totale relax.

La struttura vuole garantire, inoltre, i più alti standard di salute e sicurezza sia nelle aree dedicate agli ospiti che nelle zone riservate ai dipendenti, implementando ulteriormente i propri protocolli con il programma We Care.