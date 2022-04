Mammoth Lakes, il gioiello californiano che piace agli italiani













È un abbraccio estivo, anche autunnale, quello degli italiani alla californiana Mammoth Lakes. Il nostro mercato, stando agli ultimi risultati del 2019, è nella top ten dei visitatori annui internazionali, ma schizza in quinta posizione nella stagione calda, quando l’80% degli italiani la visita.

Il soggiorno, mediamente di tre notti, rientra all’interno di un round trip: dopo due giorni a Los Angeles si noleggia auto o camper, destinazione Arizona per il Grand Canyon e altri parchi nazionali, poi Las Vegas, Death Valley National Park e, tre ore d’auto dopo, Mammoth Lakes. Si prosegue al Parco Nazionale di Yosemite (il sito patrimonio dell’Umanità Unesco è a 45 minuti d’auto) e a San Francisco (a 4 ore) con ritorno a L.A. lungo la Highway 1 (Pacific Coast Highway).

Il tradizionale tour a questa sorta di “triangolo della California” Los Angeles-Mammoth Lakes-San Francisco, può anche partire da Frisco «il cui aeroporto è molto meno congestionato di quello di Los Angeles – suggerisce Michael Vanderhurst, direttore dell’International Mammoth Lakes Tourism – Città con 7 laghi al suo interno e più di un centinaio attorno, tutti collegati in un cerchio di 20 km circa. Mammoth Lakes è anche una regione speciale, sicura, oggi in piena stagione sciistica, con neve fino a giugno, 130 km di piste, 35 impianti di risalita e navette gratuite per spostarsi».

Oltre che per Mammoth Mountain, meta sciistica più famosa degli Stati Uniti, alta 3.400 metri, Mammoth Lakes è destinazione natura. «In estate è più probabile inserirla come tappa di un soggiorno e difatti tour operator specializzati stanno già lavorando alle prenotazioni, da Alpitour a Naar, da Gattinoni ad Alidays, con voli diretti in California dall’Europa», conclude Vanderhurst.

Spazi aperti e poche città attendono viaggiatori in cerca di escursioni, passeggiate a cavallo, mountain bike, golf, pesca, sport acquatici. Il Mammoth Lakes Basin è un paese delle meraviglie all’aperto pieno di laghi, ruscelli, ricco di fauna selvatica e una rete di piste ciclabili asfaltate accessibili a tutti. Con 65 ristoranti di cucine diverse (italiana compresa), offre oltre 4.500 camere totali per tutti i prezzi ed è anche sede della Mammoth Brewing Company, uno dei birrifici artigianali più premiati dell’ovest.

In posizione centrale, Mammoth Lakes è a 5 ore di macchina da Las Vegas, Los Angeles e San Francisco (solo in estate). Si trova nel cuore delle montagne della Sierra Nevada, vicino al Mono Lake (antico mare interno, quasi tre volte più salato dell’oceano) e al Bodie State Historic Park, la città fantasma ufficiale della California: nel 1888, in piena corsa all’oro, aveva più abitanti di Frisco, ora è completamente deserta.