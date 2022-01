Mama Shelter Roma ricalibra l’offerta tra coworking e attività kids













Mama Shelter Roma punta sul connubio smart working e famiglia. Il management della nuova struttura capitolina ha predisposto infatti un pacchetto coworking che dà diritto a una serie di facility tra cui fotocopie gratuite e sconti sul menù à la carte per il pranzo. Per i meeting aziendali e i gruppi di lavoro ci sono invece gli Ateliers: sale colorate e illuminate da luce naturale da 50 posti ciascuna, dotate della tecnologia più moderna per il video-conferencing. E nei momenti di pausa si può improvvisare una partita al tavolo da calcetto o momenti di relax nel Giardino d’Estate con cabana bar, magari con una partita a bocce.

Per i piccoli ospiti l’albergo ha ideato “l’ora della merenda” presso il Giardino d’Inverno con menù appropriati che includono torte al cioccolato e muffin, crostate alla frutta e cannoli siciliani, plumcakes, gelati preparati dagli chef della struttura.

Altro momento-clou è il brunch servito da Mama Roma nei weekend con intrattenimento per i bambini che permette ai genitori di fare degustazioni in tranquillità.

A caratterizzare questa innovativa location della capitale è anche la personalizzazione dei giorni della settimana: All You Can Eat Pizza viene organizzato ogni lunedì, presso La Pizzeria Mama Roma; mentre i martedì è di scena l’Happy Hour, con uno sconto del 50% sugli snack delle proposte al bar e long drink. Ogni secondo mercoledì del mese, infine, Mama Roma propone un Monthly Event.

E per aprire la stagione 2022, a gennaio, è stato allestito il Beer Tasting con gli esperti di Birra del Borgo, che spiegano le caratteristiche delle diverse proposte, per poi offrire una piccola degustazione prima dell’ordinazione. Le birre possono essere accompagnate da patatine e crocchette, o dal Mama Hot Dog.

A completare l’ampia gamma di servizi e prodotti del marchio Mama Shelter sono state realizzate tshirt, felpe, candele, profumi per gli ambienti e molti altri articoli che possono essere acquistati direttamente in hotel, oltre che nell’e-shop.