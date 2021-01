Malta Tourism Authority, Maya Francione diventa trade marketing coordinator













Malta Tourism Authority Italia nomina Maya Francione trade marketing coordinator. In forza allo staff Mta da oltre 6 anni, Francione è da sempre legata alla gestione dei rapporti con i tour operator e gli agenti di viaggi. Ha ideato e sviluppato il progetto formativo Destinazione Malta Academy, piattaforma di elearning di Mta Italia che ha da poco raggiunto i 2000 iscritti. È anche attrice dei video corsi in cui racconta la destinazione con uno stile coinvolgente e frizzante. Seguendo il motto “imparare divertendosi”, la formazione messa a punto è ricca di spunti e curiosità di supporto agli interlocutori nella vendita di Malta.

«Da quando Mta è sul mercato italiano, si è sempre avvalso di uno staff preparato, talentuoso e dinamico, e in questi 10 anni, il team ha visto affermarsi figure che con continuità hanno dedicato la loro professionalità all’interno dell’organizzazione – commenta la direttrice Mta Italia Ester Tamasi – Maya Francione è stata in grado di portare avanti strategie di marketing innovative e flessibili, adattandosi alle difficoltà del momento e per questo l’assegnazione del ruolo di trade marketing coordinator vuole essere un riconoscimento del suo operato, della professionalità con cui ha sempre svolto il proprio lavoro in sintonia con il resto del team con dedizione e passione costanti. Anche grazie al lavoro di Maya possiamo ambire all’obiettivo di essere riconosciuti quale punto di riferimento per quanti sono interessati alla destinazione, sapendo di offrire skill specifiche e conoscenza approfondita del prodotto, insieme a un corretto supporto agli operatori, attori fondamentali per il futuro turistico del paese».

Oltre ai video corsi, che permettono di ottenere in 30 minuti il titolo di Malta Specialist, e alle video pillole, che offrono un costante aggiornamento sui nuovi trend, il 27 gennaio viene lanciata la nuova sezione di webinar dal titolo “Gli Incontri con l’Esperto”: calendario di 16 appuntamenti tematici live, durante i quali sarà possibile incontrare esperti del turismo maltese, ascoltare le loro proposte e porre domande in chat. Destinazione Malta Academy mette anche in palio fam trip, accompagnati proprio da Maya Francione.

«Le agenzie di viaggi e i tour operator sono il fulcro vitale del turismo e noi vogliamo consegnare loro gli strumenti necessari perché possano trasmettere alla propria clientela la conoscenza della destinazione, dimostrando quanto un viaggio a Malta sappia essere unico e ricco di esperienze autentiche – aggiunge Francione – Il mio intento è offrire la mia esperienza e la mia innata passione per Malta. Ho sempre desiderato che tutti potessero riuscire a vedere l’unicità di un’isola che purtroppo viene spesso data per scontata. Grazie alla recente survey per selezionare il nostro agente dell’anno, posso affermare che Mta è riuscita in questo intento. Le agenzie hanno colto la poliedricità della destinazione, non più considerata meta solo per giovanissimi, per studenti o solo balneare, ma oggi venduta in ogni stagione quale luogo di cultura, adatto anche agli amanti dello sport e del trekking, o per chi cerca un retreat di benessere o un break di lusso. Tutto questo è successo grazie alla nostra presenza costante e al nostro rapporto diretto, spesso anche one to one, con le agenzie, a cui abbiamo continuato a raccontare il prodotto creando new business e sviluppando le nuove nicchie di mercato».