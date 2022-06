Malta Tourism Authority, il nuovo ceo è Carlo Micallef













Malta Tourism Authority ha un nuovo ceo. È Carlo Micallef, che fa parte da 25 anni dello staff Mta dove ha ricoperto numerosi ruoli chiave.

In passato è stato direttore della sede di Amsterdam, responsabile per i mercati Paesi Bassi, Belgio e Nord Europa. In seguito, ha seguito il lancio di Malta in nuovi mercati emergenti, dando un contributo importante per l’individuazione e la promozione di nicchie di mercato alternative per la commercializzazione della destinazione. Nel 2014 Micallef è stato nominato chief marketing officer e, in aggiunta, vice amministratore delegato nel 2017. Inoltre, dal 2013, è membro del Board dell’Istituto per gli studi sul turismo (Its) e dal 2017 ne è anche presidente.

Il ministro del Turismo di Malta Clayton Bartolo ha ringraziato il ceo uscente Johann Buttigieg e sottolineato come la nomina di Carlo Micallef sia stata una scelta naturale per continuare a offrire a Malta Tourism Authority gli strumenti di proattività messi in campo fino ad ora e perseguire i principi di qualità e sostenibilità, alla base del settore turistico maltese.

«Carlo Micallef porta con sé una vasta esperienza nel settore e, a nome del Board, gli auguro il più grande dei successi – ha aggiunto Gavin Gulia, presidente Mta – Sono molto fiducioso che sarà in grado di raggiungere tutti gli obiettivi preposti in questo periodo di ripresa, ma che sapà andare anche oltre».

È intervenuta anche Ester Tamasi, direttore Mta Italia: «La promozione di Carlo Micallef a ceo dell’Ente è un chiaro segnale che dimostra la volontà di perseguire la continuità strategica. Questo ci dà la garanzia di poter raggiungere gli obiettivi di marketing già programmati e affrontare e superare le sfide che ci vengono dal comparto turistico italiano, confortati da una consolidata e adeguata conoscenza di questo da parte della dirigenza maltese. Il team Italia è orgoglioso e pronto a collaborare con Carlo Micallef nel suo nuovo ruolo con l’obiettivo di raggiungere nuovi record di presenze nel numero di arrivi nell’Arcipelago Maltese».