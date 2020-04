Malta Tourism Authority, il 15 aprile un webinar oltre la formazione

Un appuntamento rivolto ai colleghi del settore trade (tour operator e agenzie di viaggi), Mice (Incentive House, Event Organizer e Corporate) e giornalisti di entrambi i settori, con l’obiettivo di supportarli nella ricerca di metodi e strumenti che possano aiutare a governare al meglio questa fase di transito, dovuta all’emergenza coronavirus.

È il nuovo webinar organizzato e voluto da Malta Tourism Authority e Conventions Malta, previsto per il 15 aprile alle 17.

Introdotto dalla direttrice di Mta, Ester Tamasi, sarà Massimo Bustreo lo special speaker del webinar, umanista, consulente in psicologia del lavoro e dei consumi e coach professionista.

É lo stesso Bustreo a spiegare di cosa tratterà l’appuntamento: «La condizione presente chiede a ogni professionista di fare i conti con i propri schemi mentali prima ancora che con l’analisi di cosa sta accadendo dentro e fuori i nostri territori lavorativi. In questo webinar ci confronteremo su metodi e strumenti per governare al meglio questa fase di transito, immaginando nuovi paradigmi e un necessario e salvifico cambio di prospettiva».

Come sottolinea la stessa direttrice di Mta Italia, Ester Tamasi: «vogliamo dare un messaggio positivo ai nostri partner e ai nostri clienti, far capire loro che ci siamo, che siamo qui e vicini e che, insieme, possiamo tornare a fare grandi cose sicuramente in un nuovo contesto. Per questo non vogliamo che sia un webinar solo di pura formazione, ma più emozionante, capace di coinvolgere e incuriosire i partecipanti, dando loro coraggio e positività».