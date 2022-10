Malta lancia The Xara Gardens per la meeting industry

Malta punta sulla sostenibilità con iniziative che si adattano alle esigenze della meeting industry. Come il progetto The Xara Gardens, per immergersi in atmosfere green, realizzato in seno a Xara Collection.

Materiali ecologici, mobilità elettrica, prodotti alimentari a km zero sono la base per costruire un ecosistema rispettoso del pianeta: The Xara Gardens nasce per restituire qualcosa all’ambiente e stimolare lo spirito di condivisione. Fiore all’occhiello è The Xara Lodge, spazio destinato agli eventi pensati per essere caratterizzati da uno spirito glamour e sofisticato, che strizzano l’occhio alle atmosfere bucoliche tipiche della campagna.

La vision con cui nasce The Xara Gardens, un’idea di Justin Zammit Tabona, proprietario e direttore di Xara Collection, insieme ai giovani agricoltori Cane e Cassandra, è produrre cibo di qualità, sano e genuino adoperando esclusivamente metodi di coltivazione sostenibile. Si tratta non soltanto di porre l’accento sulla riduzione degli sprechi e sull’attenzione al riciclo, ma anche sulla possibilità di portare avanti un modello di “regenerative farming”. Il tipo di agricoltura di cui si avvalgono è quello dell’acquaponica, sistema che permette di trasformare anche i rifiuti in una risorsa: così i resti di pesce diventano fertilizzante per le piante, gli avanzi della cucina nutrono gli insetti che a loro volta costituiscono nutrimento per i pesci che finiscono poi in cucina, e così via.

Lo Xara Palace con i suoi giardini consente ai visitatori di toccare con mano esperienze uniche e autentiche. Non soltanto hospitality e ristorazione, ma la possibilità di scoprire nuove realtà e avere un primo approccio all’educazione ambientale. Una soluzione per un team building o un incentive, al quale agganciare un momento conviviale.

The Xara Gardens sono collegati anche ad altre location del portfolio Xara Collection. Spiccano il The Mondrion Restaurant che nel 2021 ha ottenuto una stella Michelin, il The Xara Palace Relais & Château e il ristorante Trattoria AD 1530.

Si possono organizzare attività, come degustazione, cooking class o una sfida ai fornelli, modulabili in base all’ampiezza del gruppo e alle necessità specifiche. Si tornerà a casa, in ufficio, ai propri impegni con nuove abilità e consapevolezze.