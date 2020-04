Malta lancia la campagna “Tornerà presto il sereno”

Malta Tourism Authority promette che l’isola si farà trovare pronta per la ripartenza e lancia la nuova campagna internazionale “Tornerà presto il sereno, Malta ti aspetta!” a sostegno della destinazione in questo periodo di lockdown.

Mta in queste settimane non ha mai smesso di comunicare con i viaggiatori e con gli operatori, mettendo in atto anche in Italia campagne digital per mantenere alta l’attenzione sulla destinazione. Una comunicazione da un lato più generalista, che ha voluto puntare sulle bellezze dell’arcipelago, ma anche a una più specifica e coinvolgente, come il contest dedicato al consumer Portaci a Malta e le Lezioni di Maltese, così come il webinar per gli operatori trade e Mice dal titolo Malta: un viaggio mentale oltre i confini.

Oggi parte una nuova fase strategica attraverso una campagna internazionale che parte dall’invito al viaggiatore a cogliere i vantaggi del momento, approfittando del tempo che ci è concesso per pianificare con tranquillità il viaggio perfetto a Malta, ma rilancia con un messaggio: quando arriverete ci troverete pronti ad accogliervi secondo i nuovi standard necessari, in totale sicurezza.

«I canali social di Mta mostreranno al pubblico di tutti i mercati immagini coinvolgenti e declinate su diverse aree di interesse attraverso le quali miriamo a fornire ai potenziali visitatori un assaggio evocativo delle isole maltesi e invogliarli a visitarle appena possibile – dichiara Carlo Micallef, deputy ceo e chief marketing officer in Mta, nonché ideatore della campagna – Oggi più che mai la nostra strategia è volta a mantenere Malta, Gozo e Comino in una posizione Top of Mind».

Malta gode di alcune peculiarità che sono sempre state strategiche ma nella prossima era turistica la renderanno ancora più competitiva sul mercato italiano; tra queste, la vicinanza e i collegamenti con la nostra penisola.

«L’accoglienza sarà rivoluzionata e oltre a cercare un luogo dove trascorrere una vacanza piacevole, il viaggiatore vorrà avere la garanzia di poterlo fare in totale sicurezza – aggiunge Ester Tamasi, direttrice Mta Italia – Il settore turistico rappresenta una porzione enorme del Pil maltese e questo darà una spinta decisiva alla motivazione del segmento per far sì che si resti in alto nelle classifiche di gradimento dei turisti italiani».