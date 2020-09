Malta lancia i corsi d’inglese online per professionisti

Parte l’operazione “inglese per professionisti” promossa dal Malta Tourism Authority, che ha selezionato 3 scuole altamente specializzate in corsi di inglese professionali per adulti, al fine di offrire ad alcune aziende italiane la possibilità di candidare un loro rappresentante per partecipare a uno dei corsi online tematici organizzati. I cinque temi professionali individuati riguardano il settore bancario-finanziario, quello della moda, l’ambito legale, quello delle consulenze e il farmaceutico.

Saranno attivati 6 corsi che inizieranno il 2 novembre 2020, ciascuno avrà la durata di 2 settimane per un totale di 14 ore e vedrà la partecipazione di massimo 12 iscritti per corso. Le scuole che metteranno a disposizione il proprio personale docente specializzato sono: International House Malta, Alpha School of English, Am Language, le ultime due facenti parte del network Feltom (Federation of English Language Teaching Organisations in Malta).

«Si tratta di un’ulteriore iniziativa firmata Mta a supporto della formazione delle imprese – spiega Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority – I programmi didattici delle scuole di inglese a Malta sono sempre pronti a essere modulati in funzione delle esigenze professionali del mercato italiano. L’offerta formativa per adulti delle nostre scuole di lingua è apprezzata a livello internazionale perché sa adattarsi alle necessità degli studenti, sia in caso di lezioni individuali che di gruppo. Abbiamo deciso di offrire questa esperienza virtuale perché siamo certi che testare direttamente la completezza dei programmi e la preparazione dei docenti sia il biglietto da visita migliore per far conoscere Malta e la qualità delle sue scuole. L’arcipelago è una deliziosa alternativa ad altre destinazioni considerato il clima piacevole e l’ampia offerta di possibilità tra mare, cultura, natura e sport, dando ancora più stimoli allo studio della lingua inglese».

La selezione del candidato verrà svolta dal dipartimento Hr interno alle aziende interessate, in base anche alle conoscenze linguistiche necessarie per la partecipazione richieste dalle scuole, mentre l’accettazione dei candidati sarà fatta fino ad esaurimento dei posti disponibili.Il programma dei corsi terrà in considerazione il settore di impiego dei partecipanti e i corsi naturalmente saranno strutturati in funzione delle esigenze linguistiche del loro settore di impiego. E al termine dei corsi verrà infine rilasciato un attestato di frequenza.