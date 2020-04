Malta, in un webinar i consigli e e le regole per gestire la transizione

Oltre 200 tra agenti di viaggi e rappresentanti del Mice hanno partecipato all’appuntamento online organizzato dall’Ente per il Turismo di Malta lo scorso 15 aprile.

Il contenuto innovativo del webinar organizzato e voluto da Malta Tourism Authority e Conventions Malta, aveva l’obiettivo di supportare i partecipanti nella ricerca di metodi e strumenti capaci di aiutare a governare al meglio questa fase di transito, immaginando nuovi paradigmi e un necessario e salvifico cambio di prospettiva.

Forte l’interazione tra il pubblico e il conduttore del webinar, Massimo Bustreo, umanista e docente universitario, cui sono state rivolte domande interessanti, legate al sogno del viaggio e alla fiducia che si ha nel superare la paura attuale per tornare quanto prima a viaggiare.

Bustreo ha quindi lasciato ai partecipanti le 7 regole d’oro per la gestione di questo periodo di transizione, ovvero: elaborare la capacità di pensiero critico, lavorare per obiettivi e progetti, creare empatia, problem setting, avere cura di sé, positività e ottimismo, essere manager del proprio sistema.

A salutare i partecipanti è stato da Valletta il chairman di Mta, Mr. Gavin Gulia, che ha inviato un video/saluto a sottolineare l’importanza fondamentale che ha il nostro mercato per il comparto maltese: «Mta è profondamente grata da sempre, ed oggi ancor di più, alla filiera turistica italiana, dagli operatori agli agenti di viaggi ai rappresentanti del Mice che per anni ci ha aiutato a creare valore per la nostra destinazione».

E ha sottolineato che la filiera turistica maltese si sta attenendo e sta attuando i protocolli di sicurezza dettati dal ministero della Salute in modo da attivare quella corretta sicurezza sanitaria che permetterà, una volta che si potrà tornare a viaggiare, di accogliere nel modo migliore i flussi di turisti che torneranno a godere delle bellezze delle isole.

Soddisfatta la direttrice di Mta Italia, Ester Tamasi: «in questo momento per noi è importante mantenere solidi rapporti con i nostri partner: t.o., agenti e rappresentanti del Mice. Quelli con cui abbiamo lavorato assiduamente prima dell’emergenza Covid, impegno che ci ha portato ad essere il secondo mercato, dopo quello britannico per arrivi a Malta».