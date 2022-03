Malta, Ester Tamasi: «L’advance booking è tornato»













Particolarmente attiva, in questo periodo di ripresa post Covid, Malta, che ha in atto numerose iniziative di comunicazione e supporto agli agenti di viaggi. Ce ne parla Ester Tamasi, direttore del Malta Tourism Authority Visit Malta Italia, incontrata a Napoli in occasione della Bmt.

«Ci sono proiezioni davvero positive e incoraggianti riguardo l’estate 2022 – dice – Nelle ultime settimane abbiamo notato un’attività di advance booking importante che va a coprire la stagione estiva, ma ci sono anche interessanti dati sulle prenotazioni last minute in vista delle prossime festività pasquali e dei vari ponti. Aumentano le notti prenotate e c’è anche una capacità di spesa maggiore rispetto al passato, indice di un cambio di prospettiva di prodotto verso la destinazione»

Quindi cambia il viaggiatore che sceglie la destinazione?

«Dopo il Covid abbiamo lavorato per offrire un prodotto con standard più elevati a livello di qualità. Per esempio il settore dell’hôtellerie negli ultimi anni ha visto sviluppare la diffusione dei boutique hotel, soprattutto all’interno di Valletta, il ché ci porta alla proposta di Valletta come city break. Abbiamo poi sviluppato la proposta “Summer and culture”, un programma culturale a supporto della vacanza estiva. La storia di Malta riesce a creare quella fusione culturale grazie al quale riusciamo ad avere un turismo che dura tutto l’anno. I trend, poi, ci hanno portato a un cambio di prodotto legato alle attività outdoor, praticate soprattutto nella parte occidentale della destinazione. Parliamo in particolare di trekking, che può essere non solo naturalistico ma anche urbano, all’interno delle città e dei borghi che caratterizzano l’entroterra».

Quindi parliamo anche di esperienze…

«L’offerta esperienze è molto importante, così come il contatto con le realtà locali e l’autenticità del luogo. Ricordiamo che Malta è un crogiuolo di culture nel cuore del mediterraneo, e queste culture vengono poi riportate nel mondo odierno e nelle esperienze che si possono svolgere durante un viaggio. Esistono diversi progetti in questo senso. Per esempio esperienze di degustazione come quella che si può fare all’interno del Museo Marittimo, dove c’è la possibilità di assaggiare quelle che erano le ricette di un tempo attraverso l’utilizzo di ingredienti della cultura mediterranea e provenienti dalla filiera locale, rispettando il concetto di sostenibilità, fondamentale nello sviluppo del prodotto turistico futuro».

Tradizione e cultura, quindi.

«Sì, ma molto si punta anche sulla digitalizzazione e quindi sulla creazione di sistemi innovativi che riescono ad accentuare sempre di più il concetto di rispetto e sostenibilità del luogo. Anche a livello di promozione ci stiamo orientando su una comunicazione digitale importante. Sta nascendo, per esempio, una figura nuova, che abbiamo battezzato “Maria”, che rappresenta una cittadina maltese, anche con le caratteristiche fisionomiche e di accento, la quale tramite un’App, avrà il compito di raccontare quelle che sono le attrazioni turistiche del luogo. Sono in programma anche una serie di investimenti che danno forma alla strategia messa in atto dal governo maltese per ripartire dopo la pandemia. All’interno di questo progetto, ampio spazio sarà dedicato al turismo con i relativi investimenti. Primo fra tutti quello sui collegamenti, stabilizzando quella che è l’offerta dei voli. In Italia ci sono 21 aeroporti che servono la destinazione Malta e c’è anche un catamarano che collega la Sicilia. In loco, poi, abbiamo una grande novità per muoversi all’interno delle isole. Se prima per arrivare a Gozo c’era il servizio dal nord di Malta, ora c’è un traghetto che parte direttamente dal terminal Valletta e traferisce a Gozo in soli 45 minuti. Ottima opportunità a livello logistico per creare il binomio vacanza Malta-Gozo».

Quali iniziative state portando avanti per gli agenti di viaggi?

«Abbiamo il portale Destinazione Malta Academy, dove si trovano tutte le notizie utili e anche video con persone del nostro staff che raccontano la destinazione. Abbiamo anche lanciato un progetto per la creazione di una pagina Facebook Malta Academy, anche questa dedicata agli agenti di viaggi, che ha il compito di offrire agli agenti e ai tour operator delle informazioni per promuovere la destinazione attraverso novità che possono essere condivise a loro volta sui propri strumenti di comunicazione al fine di creare e offrire spunti editoriali sui propri canali e promuovere al consumatore finale un’eventuale viaggio. Abbiamo creato anche delle brochure, sia online che cartacee, che raccontano quattro tipologie di prodotto, che sono, poi, quelle sulle quali stiamo lavorando. Si tratta di e-brochure scaricabili on line che vengono postate su quelli che sono i canali social dedicati agli agenti di viaggio i quali le possono a loro volta inviare ai propri clienti tramite wa oppure condividere per promuovere la destinazione. Le brochure già pronte trattano di “city break”, “summer & culture”, “outdoor lifestyle” e “fuga al sole”, che mette in risalto l’opportunità di vivere la stagione estiva a Malta anche in settembre e ottobre. Altre due brochure sono in preparazione. Una riguarda gli eventi e l’ultima al diving, uno dei nostri cavalli di battaglia, soprattutto per gli specialisti delle immersioni, perché oltre al diving naturalistico, Malta propone immersioni archeologiche importanti. A supporto di queste brochure, inoltre, proponiamo una collana di dodici podcast realizzata sia per le agenzie che per il consumer. Si trovano sul canale Visitmalta IT e raccontano le dodici diverse tipologie di prodotto offerte dal nostro Paese».