Malta, crescono gli investimenti sull'ospitalità luxury













Crescono a Malta le strutture ricettive di lusso. VisitMalta ha reso disponibile per il download gratuito l’edizione 2022 della Malta Hotels Directory, che evidenzia una netta tendenza: il chiaro aumento del numero di strutture in elenco, nonostante il prolungarsi delle difficoltà internazionali nel settore turistico; e soprattutto l’aumento dell’offerta di ospitalità di pregio con, al momento, 32 boutique hotel a Malta e 8 a Gozo.

Numeri che hanno richiesto – per l’edizione 2022 – la creazione di una sezione specifica.

«L’ampliamento dell’offerta di boutique hotel fa seguito all’apertura e alla ristrutturazione di alcuni nuovi hotel di categoria extralusso avvenute nel 2020 – spiega Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia – Ciò dimostra che gli imprenditori dell’ospitalità non hanno mai smesso di credere nella destinazione, continuando a investire in Malta. In particolare, il nuovo segmento di riferimento è quello alto spendente come dimostrato anche dalle strategie promozionali messe in atto da VisitMalta nei recenti anni. L’arcipelago maltese, con il suo straordinario patrimonio culturale, unito a una natura straordinaria, un’offerta enogastronomica sempre più ricercata e servizi personalizzabili dagli alti standard, si dimostra essere una meta perfetta per il turista in cerca di qualità ed esperienze raffinate».