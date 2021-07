Malta cambia idea: quarantena per i non vaccinati













Le critiche di Bruxelles, e in particolare del ministro per gli Affari europei della Francia, Clément Beaune, si sono fatte sentire. Malta – a poche ore dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni anti Covid-19 – ha fatto marcia indietro e ha tolto il severissimo divieto d’ingresso per i viaggiatori over 12 non vaccinati, non obbligando di conseguenza i suoi ospiti a effettuare il vaccino.

L’alternativa è che chi non è ancora stato immunizzato dovrà sottoporsi alla quarantena, di cui però non è ancora nota la durata anche se La Valletta ha già imposto l’obbligo di trascorrere 14 giorni in autoisolamento per chi arriva da alcuni Paesi “rossi”.

Resta ferma, invece, la chiusura di tutte le scuole di inglese presenti sul territorio. E per quanto concerne i bambini dai 5 agli 11 anni, questi possono fare il loro ingresso nel Paese presentando un test Pcr negativo, che deve esser stato fatto entro 72 ore prima dell’arrivo a Malta. I bambini sotto i 5 anni non hanno bisogno di un test Pcr per viaggiare

Beaune, proprio nei giorni scorsi, aveva definito la decisione di Malta «contraria alle politiche europee», invitando La Valletta ad attenersi al regolamento comune adottato dall’Ue sul pass sanitario.

Tutte le informazioni aggiornate su: visitmalta.com.