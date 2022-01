Malta, Aci Europe si oppone alle nuove regole sul green pass













Palese e inaccettabile violazione delle norme europee: con questa motivazione Aci Europe, l’associazione che riunisce i principali aeroporti europei, ha inviato una lettera alla Commissione Ue firmata dal suo direttore generale, Olivier Jankovec, protestando contro la decisione del governo maltese di ridurre a tre mesi (dai nove previsti dalle regole) la validità del green pass di chi non ha ricevuto il booster vaccinale.

Secondo le norme entrate in vigore a Malta con apposita decisione del governo, la validità del green pass viene estesa di ulteriori nove mesi solo dopo la terza dose e il provvedimento di restrizione dei termini rappresenta una violazione delle norme europee peraltro già duramente criticata da Bruxelles, che l’ha definita un “fardello non necessario” per i residenti maltesi così come per i viaggiatori esteri.