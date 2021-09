Malpensa, traffico aereo ripristinato dopo il nubifragio













È ripartito già nella serata di giovedì 16 settembre il traffico aeroportuale a Milano Malpensa, bloccato dalle 19 alle 21.15 a causa del forte nubifragio che ha investito il nord della Lombardia.

Le forti piogge – quasi 90 millimetri d’acqua in 90 minuti – avevano infatti completamente allagato le piste e provocato l’allagamento di alcuni sottopassaggi dello scalo lombardo, colpendo soprattutto l’area del Terminal 1.

Qui 10 persone sono state salvate con i gommoni mentre erano intrappolate nelle proprie auto – quasi sommerse dall’acqua – all’esterno dell’aeroporto.

Disagi anche alla dogana extra Schengen dello scalo, che è stata chiusa nel tardo pomeriggio di giovedì e poi parzialmente riaperta per far sbarcare i passeggeri di un volo che era appena atterrato.

Undici voli sono stati dirottati tra Bergamo, Torino e Milano Linate.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per ripristinare l’operatività dell’aeroporto, riuscendo a riaprire in anticipo rispetto all’orario annunciato in prima battuta (le 23).