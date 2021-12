Malpensa, ora Trenord e Sea offrono il FastTrack













Trenord e Sea uniscono le forze per offrire ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Malpensa un percorso il più possibile senza intoppi direttamente dal treno all’aereo: sul sito malpensaexpress.it dedicato al collegamento aeroportuale è possibile infatti acquistare come supplemento del biglietto ferroviario anche il servizio ViaMilano FastTrack, percorso dedicato per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza.

Grazie all’accordo fra le due società è possibile acquistare l’opzione FastTrack in aggiunta al biglietto Malpensa Express con 9 euro in più.

«Dopo lo stop imposto dalla pandemia, gli operatori devono unirsi per soddisfare le nuove esigenze dei passeggeri e recuperare la loro fiducia nella mobilità collettiva e integrata tra differenti mezzi di trasporto: la collaborazione con Sea Milano va esattamente in questa direzione – ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord – Oggi il 13,5% dei passeggeri diretti in aeroporto usa Malpensa Express, e i numeri tornano a crescere ogni mese: a ottobre contavamo 6.600 persone al giorno, a novembre siamo saliti a 7.700. Segnalare loro la possibilità di usufruire di un’opzione come Fast Track, che consente un transito rapido ai controlli fino all’imbarco, è un ulteriore tassello del lavoro che portiamo avanti per una sempre migliore customer experience».

«Siamo moltro soddisfatti della collaborazione avviata con Trenord – ha commentato Luigi Battuello, direttore commerciale Non Aviation Sea – Attraverso quest’accordo possiamo offrire ai nostri passeggeri un’ulteriore servizio che garantisce una migliore esperienza di viaggio. Grazie all’acquisto del FastTrack insieme al biglietto del treno si comincia il viaggio da casa fino al gate per un percorso sempre più veloce e fluido, i nostri passeggeri avranno così più tempo da dedicare allo shopping e alle proposte food nelle aree di imbarco di Malpensa».

Il ticket Fast Track è valido per 60 giorni dalla data di acquisto; è personale e utilizzabile per un unico transito. I bambini fino a 2 anni di età possono usufruire gratuitamente del servizio, se accompagnati da un adulto pagante.