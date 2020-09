Malesia, l’offerta delle dmc per il mercato italiano

Il turismo sta cambiando volto e, nel caso della Malesia – visti gli ampi spazi di foresta pluviale tropicale, le isole coralline, gli altopiani collinari e montuosi, i laghi e fiumi – non sarà un problema rispettare le norme di sicurezza quando si tornerà a viaggiare.

Le principali dmc malesi che gestiscono la quasi totalità dei viaggi organizzati dall’Italia, hanno lavorato e approntato nuovi prodotti, nuovi itinerari e nuove proposte, pronti per un mercato che sarà molto attento a nuove esigenze, in grande sicurezza.

Top Team Travel, per esempio propone City Walking Tour and Street Food in Kuala Lumpur, Georgetown Penang, Kuching: si limitano al massimo i tempi di chiusura nelle autovetture e questi walking tour permettono di esplorare meglio la vita locale. In penisola, oltre al Taman Negara e Belum Rainforest, sono stati aggiunti il parco Edau Rompin National Park e Lake che hanno poco turismo di massa e consentono non solo una natura incontaminata ma anche visite di veri villaggi della comunità Orang Asli. E c’è anche la foresta di Ulu Muda (nord del Kedah), incontaminata con sistemazioni basic ma valide e soprattutto quasi sconosciuta finora al turismo di massa. Sarawak e Sabah, infine, sono perfetti per vacanze naturalistiche con trekking, escursioni in barca ed altre attività all’aperto. In questo modo si possono osservare le richieste distanze sociali. Ad esempio, nel Sarawak è disponibile un full day Kayak (45 minuti di auto da Kuching e l’intera giornata kayaking lungo piccoli fiumi e villaggi nella foresta; e un full day rafting nel Sabah per massimo 4 persone.

Lotus Asia Tours ha invece approfondito le esperienze su base tematica, con itinerari di arte nella Malesia peninsulare: 8 giorni e 7 notti alla scoperta dei tesori artistici di Penang, Ipoh e Kuala Lumpur. Oppure Rythm of Malaysia: 4 giorni/3 notti attraverso una Kuala Lumpur inedita, alla scoperta di piccole drogherie, negozi di tessuti, gioiellerie, massaggi tpicamente malay e naturalmente ristorantini, tutto fuori dal caos. C’è poi il tour Storia e Architettura: 8 giorni/7 notti alla scoperta di monumenti Unesco nell’isola di Penang, nello stato del Kedah e a Kuala Lumpur. Per gli amanti della meditazione e del relax Yoga, Meditation and Mandala therapy: 4 giorni / 3 notti, in una località rurale in collina, Tanarimba. Con pranzi bio, meditazione, camminate nel verde, sessioni di Mandala. Tra i boutique resort la scelta è ampia, ma Lotus propone tre chicche: il Japamala di Tioman, il Pom Pom Island Resort e il Bubu Resort a Perhentian. E ancora Picks in the midst: 2 giorni/1 notte per slaire in cima al Monte Kinabalu, nel Sabah, alto 4.100 metri, tra flora e fauna, nella bruma della foresta. E infine lo Slow Tourism: 2 giorni a piedi tra le stradine della città di Ipoh, a scoprire i segreti dell’eredità coloniale.

Axys Travel, boutique dmc di base nel Sabah, punta sul rapporto qualità/prezzo. A partire dal Soft trekking nel Sabah presso il Sayap Village Experience, Situato a circa 2,5 ore di auto a nord da Kota Kinabalu. Il programma offre un’immersione culturale; i clienti saranno ospiti di una homestay locale, il capo di casa li condurrà nella coltivazione del riso, nella preparazione di piatti locali tipici e nel trekking nella foresta pluviale facente parte del Kinabalu National Park, Patrimonio Unesco. Con la possibilità di esplorare grotte, fiumi e cascate, di assistere all`alba sul monte Kinabalu in lontananza come protagonista. Da Sayap si puoi continuare con un soggiorno mare nelle baie di Kota Belud. C’è anche la Tite Eco cooking class, vera e propria “farmcation” organica a 1,5 ore da Kuala Lumpur. Axys offre sia escursioni giornaliere di mezza o intera giornata che pernottamento. La cooking class è in esclusiva per individuali e piccoli gruppi.

Exo Travel, per la stagione 2021- 2022, si è attivato con nuovi prodotti per la clientela italiana. Da segnalare un nuovo tour Sic da “Penang a Malacca” 7 giorni/6 notti, con l’ultimo giorno trasferimento a Mersing jetty per aggiungere il soggiorno mare al termine del tour, con guida in italiano in esclusiva e partenza a date fisse oppure a richiesta su base privata. C’è il pacchetto tre giorni/due notti al Kawag Nature Resort a Lahad Datu, nella bellezza naturalistica: soft trekking, cascate con fiumi dove potersi immergere e fauna locale con emozionanti avvistamenti. Il tour “Central Sarawak Adventure” 4 giorni/3 notti con Sibu e Mukah, con guida in italiano inclusa e un massimo di 12 partecipanti alla scoperta del Central Sarawak con la caratteristica Sibu, la lavorazione dei noodles e del sago, gli usi e costumi dell’antico villaggio Menalau. I clienti diventano i veri protagonisti con la cookingclass a Kuching, Penang e Kuala Lumpur e i bike tour a Malacca, Penang, Langkawi e Kuala Lumpur.

Whooping Gibbon Travel, specializzato nel Borneo malese, segnala: Essenza del Sabah, 4 giorni/3 notti, per vedere le meraviglie naturali della regione, con possibilità di estensione su una delle isole di Pom Pom, Mataking, Kapalai e Mabul; Essenza del Sarawak, 4 giorni/3 notti con un itinerario che permette di visitare le longhouse degli Iban; Le Meraviglie del Borneo, 9 giorni/8 notti, un tour completo attraverso la natura e i suoi affascinanti aspetti, sempre con la possibilità di estendere il soggiorno su una delle isole atolli.

Synergy Tours lavora con il mercato italiano dal 2003, e le punte di diamante 2021 saranno: Taman Negara-Cameron Highlands-Gua Musang, 6 giorni/5 notti nella natura del Taman Negara e le cascate di Bertok, le colline del tè di Cameron Highlans, rafting sul fiume Kelantan e l’esperienza di una notte in camping sulla riva del fiume dopo la visita delle grotte di Gua Chan; visita del villaggio di Kumpung Mangkuk, con possibilità di estensione per le isole Perhentian o Redang. Oppure Cameron Highlands-Kuala Sepetang-Bukit Merah-Penang-Bujang Valley-Ulu Muda-Langkawi, 6 giorni/5 notti tra le colline del tè, un villaggio di pescatori e una delle zone archeologiche più importanti della Malesia, fino a Langkawi. Dal Villaggio di Kuala Sepetang viene effettuato una crociera in piccole barche per l’osservazione delle aquile e delle scimmie che pescano oltre al panorama di mangrovie. Infine, Unexplored Sarawak: tour di 10 giorni/9 notti in fuoristrada attraverso i villaggi delle varie tribù, con pernottamento in lodge, case private o rifugi nella foresta.

Al momento, la Malesia ha esteso il Movement Control Order (Mco) fino al 31 dicembre 2020, ma nel frattempo consente con gradualità la riapertura degli esercizi commerciali, in rispetto alle normative di sicurezza. Il Paese ha affrontato da subito l’emergenza Covid-19 con prontezza e misure adeguate, riuscendo a limitare i casi accertati a 9.628 totali, con 128 morti complessivi e con un tasso di guarigione pari al 95.21% (dati aggiornati all’11 settembre 2020), tra i più alti al mondo.