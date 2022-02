Malesia, l’industria del Mice spinge per le riaperture













Malaysia Convention & Exhibition Bureau spinge per chiedere al governo malese una tempistica chiara e definita per la riapertura dei confini dei confini del Paese, e per ripristinare le attività economiche, inclusi commercio, industria, investimenti e turismo.

Il principale ufficio di eventi aziendali del paese, prevede, per il 2022 di organizzare un totale di 81 eventi aziendali, che vedranno circa 113.700 delegati in Malesia, contribuendo ad un totale di 834 milioni di RM di impatto economico stimato.

Dato’ Sri Abdul Khani Daud, amministratore delegato del Malaysia Convention & Exhibition Bureau (MyCEB), ha dichiarato: «Accogliamo con favore la dichiarazione di Majlis Pemulihan Negara (MPN) sulla riapertura dei confini perché la Malesia ospiterà numerose attività di eventi aziendali internazionali e regionali. Consentire ai delegati internazionali di partecipare a queste attività andrà sicuramente a beneficio non solo degli organizzatori ma anche dell’industria e della nazione. Le prime iniziative del governo come la Langkawi International Tourism Travel Bubble e la Singapore-Malaysia Vaccinated Travel Lane (VTL) hanno dimostrato che il paese può muoversi verso un’attenta riapertura. Alla fine di questo mese, la Malesia ospiterà il Congresso Mondiale di Nefrologia che in passato di solito attira circa 5.000 delegati. Tuttavia, la chiusura delle frontiere ha limitato l’interesse dei delegati internazionali presenti all’evento a Kuala Lumpur. È stato riferito che l’evento continuerà come pianificato in un formato ibrido con un’elevata registrazione da parte della comunità di esperti locali, il che è stato incoraggiante. Immagina che se i nostri confini fossero stati riaperti in modo sicuro e responsabile, saremmo in grado di avere questa interazione tra delegati nazionali e internazionali durante questo evento. Quando gli eventi aziendali sono stati nuovamente autorizzati alla fine dello scorso anno, abbiamo visto che sono subito nati vari eventi a livello nazionale. Crediamo che sia giunto il momento per noi di andare avanti e accogliere i delegati internazionali».

Dal 2010 al 2020, l’ente ha organizzato più di 2.600 eventi, portando oltre 1,3 milioni di delegati internazionali che si sono tradotti in un impatto economico stimato di 17 miliardi di RM all’anno