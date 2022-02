Malesia, estesa la bolla dei viaggi internazionali di Langkawi













Langkawi, in Malesia, ha aperto al turismo il 15 novembre 2021 con la “bolla dei viaggi internazionali (Litb)”, progetto pilota di tre mesi per valutare la qualità della risposta dell’ecosistema turistico in termini di prontezza e preparazione, in particolare nell’industria dei viaggi e del turismo e fra i lavoratori in prima linea, nell’accoglienza dei turisti internazionali in Malesia nel rispetto dei protocolli di sicurezza e nelle diverse fasi dell’emergenza epidemica.

La bolla è stata estesa fino alla riapertura dei confini nazionali, dopo la riunione dei quattro ministeri del Paese coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19 tenutasi l’8 febbraio.

La Standard Operating Procedure (Sop) per i turisti stranieri che entrano in Malesia attraverso Litb è stata standardizzata seguendo l’indirizzo degli ultimi requisiti determinati dal ministero della Salute della Malesia ed è stata pubblicata ufficialmente il 16 febbraio 2022.

Ecco le modifiche:

i turisti completamente vaccinati con richiamo possono lasciare l’isola di Langkawi il giorno 5 se il test Rt-Pcr del giorno 4 è negativo oppure se il test Rtk-Ag (professionale) effettuato il giorno 5 è negativo;

con richiamo possono lasciare l’isola di Langkawi il giorno 5 se il test Rt-Pcr del giorno 4 è negativo oppure se il test Rtk-Ag (professionale) effettuato il giorno 5 è negativo; i bambini di età pari o inferiore ai 12 anni possono viaggiare con genitori/tutori vaccinati senza dover esibire prova dell’avvenuta vaccinazione;

possono viaggiare con genitori/tutori vaccinati senza dover esibire prova dell’avvenuta vaccinazione; i bambini di età inferiore ai due ann i non devono sottoporsi al test di screening Covid-19;

i non devono sottoporsi al test di screening Covid-19; È obbligatoria per ogni turista straniero la sottoscrizione di una polizza assicurativa del valore di 50.000 dollari (Covid-19 e viaggio). I cittadini malesi residenti all’estero sono esentati da tale obbligo;

del valore di 50.000 dollari (Covid-19 e viaggio). I cittadini malesi residenti all’estero sono esentati da tale obbligo; l’arrivo dei voli all’aeroporto di Kuala Lumpur è consentito a partire dal 22 febbraio 2022.

La nuova Sop è in vigore dal 16 febbraio 2022 e sarà il punto di riferimento per la riapertura dei confini internazionali.