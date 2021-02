Malesia, è online il sito di elearning in italiano per il trade













L’ente del turismo ha messo a punto una nuova piattaforma di elearning, completamente in lingua italiana, che percorre tutti gli aspetti della Malesia: la diversità della cultura, le città iconiche, la foresta pluviale tropicale, le isole incontaminate e tutte le bellezze naturali della destinazione. Ma, viene dato anche un focus particolare alle esperienze, grazie al fatto che la Malesia non ha solo località poco affollate e ampi spazi, ma anche un ricco patrimonio culturale, per certi aspetti ancora del tutto sconosciuto.

Dopo la registrazione, gli agenti di viaggi possono procedere passo dopo passo, rispondendo a un test, e chi completa con successo tutti i passaggi riceverà un certificato di Malaysia Specialist.

«L’e-learning fa parte del nostro piano strategico per il 2021, che evidenzia ancora una volta il nostro sostegno e solidarietà all’industria del turismo dopo le enormi perdite sociali ed economiche che abbiamo subito tutti. Alla Malesia mancano gli italiani, e siamo fiduciosi di poter ricominciare presto in piena forza per darvi il bentornato», ha affermato Libra Haniff, direttore dell’Ente Turismo Malesia di Parigi e responsabile anche del mercato italiano.

«Nel 2020, subito dopo il primo shock di Covid, abbiamo avviato un intenso web training con i nostri tour operator, raggiungendo oltre 2mila agenti di viaggi. E ora abbiamo finalmente completato la piattaforma di e-learning appositamente per loro», continua il direttore.

L’obiettivo è offrire ampie e pratiche informazioni sui punti forti per la vendita della Malesia.

«Ancora una volta, abbiamo il pieno supporto dei nostri tour operator italiani e dai maggiori Dmc in Malesia che servono il 99% dei tour operanti in Italia. I Dmc giocano un ruolo strategico, sono stati lungimiranti nello scouting di nuovi prodotti, nuove destinazioni e nuove esperienze, che saranno veicolate al viaggiatore italiano attraverso i t.o. e gli adv.

I Dmc sono pronti con nuove idee, come lo slow tourism dei City Walking Tour e Street Food, Itinerari artistici, Yoga, Meditazione e Mandala Therapy, Boutique resort, Essence of Sarawak, lezioni di cucina nelle fattorie locali, i gioielli nascosti del Borneo e un ampio spettro di nuove proposte per vivere la Malesia non solo come una destinazione già naturalmente privilegiata, ma anche come un luogo in sperimentare momenti indimenticabili.

Per quanto riguarda la strategia locale, nel 2020 Tourism Malaysia Italy ha riconosciuto la difficile situazione e la strategia futura si basa su pochi ma essenziali punti osservati durante il 2020:

1. L’atteggiamento positivo dei consumatori finali, che in questi mesi non hanno mai smesso di sostenere e apprezzare la Malesia;

2. La percezione positiva e stabile sui social media dei valori turistici della nostra destinazione, ora ancora più apprezzati in vista di quel new normal che sarà il nuovo modo di viaggiare.

«Ecco perché nel 2021 manterremo il focus sulla comunicazione con il trade con gli strumenti digitali (webinar, pubblicità, incontri, eventi virtuali) e manterremo una relazione trasparente con i consumatori. Siamo anche allineati alla strategia globale di Tourism Malaysia che si concentra su ecoturismo, patrimonio culturale, turismo urbano, turismo giovanile, immersioni, ma qui in Italia avremo un occhio speciale al lusso accessibile e alle lune di miele, che sono state il nostro hard core negli ultimi anni», ha concluso il direttore.