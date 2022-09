Maldive “women only”: l’offerta e i trend per viaggiatrici solitarie

Non solo lune di miele, ma anche rifugio per donne solitarie in cerca di relax. È la nuova versione delle Maldive che segue un trend molto accentuato: negli ultimi anni, infatti, le donne in viaggio da sole hanno conquistato il web, condividendo foto, video, blog e articoli con resoconti dettagliati di soggiorni invidiabili in destinazioni meravigliose, e le Maldive compaiono sempre più spesso tra queste.

Gli elementi ricorrenti raccontati tramite le loro esperienze includono alcune caratteristiche importantissime per un viaggio, specialmente in solitaria, tra cui la sicurezza, un’assoluta privacy, un soggiorno esclusivo ed esperienze variegate.

Secondo il dipartimento Marketing di Visit Maldives, che ha monitorato i racconti di viaggio di molte viaggiatrici solitarie, tra i fattori più importanti che una donna giramondo possa ricercare nella scelta di una destinazione, figura senza dubbio la sicurezza e nei resort maldiviani, infatti, non si registrano quasi mai episodi di criminalità; perché si tratta di isole disabitate e gestite da una sola proprietà (hotel/resort),e quindi le possibilità di riscontrare attività criminali sono davvero ridotte, poiché tutti coloro che lavorano nei resort sono accuratamente controllati, degni di fiducia e fanno della sicurezza dei visitatori una priorità. Alle Maldive, gli operatori dei resort si impegnano a garantire che il comfort e le esigenze dei visitatori siano soddisfatte h24.

Altro aspetto non secondario che secondo i responsabili di Visit Maldives risulta vincente è il rispetto della privacy: in molti resort si contano più personale che ospiti proprio in ragione del numero limitato di camere/letti in ogni proprietà, creando come un piccolo mondo in esclusiva.

Nella stagione del rilancio Visit Maldives segnala che le due principali opzioni di soggiorno offerte dai resort sono le ville sulla spiaggia e le ville sull’acqua; entrambe sono esperienze personalizzate. Una villa sulla spiaggia è dotata di una spiaggia privata, e di tutti i comfort possibili (in alcuni casi hanno anche una piscina personale). Le ville sull’acqua sono invece costruite letteralmente nel mezzo della laguna; la maggior parte di queste ha una piscina privata a sfioro e comode amache perfette per godersi i colori dei tramonti e delle albe maldiviane.