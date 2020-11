Maldive, The Residence by Cenizaro lancia le proposte da black friday

L’ultimo Amex Trendex elaborato da American Express registra una forte voglia di tornare a viaggiare nonostante l’incertezza e le limitazioni che la pandemia ha generato a livello internazionale. Molti si dichiarano pronti a rinunciare anche a brevi gite natalizie pur di concedersi un viaggio rilassante e di lunga durata nella prossima stagione turistica.

I consumatori sognano quindi viaggi futuri, il 67% risparmia per acquistare viaggi nel 2021 e spera di ricevere in regalo per Natale un viaggio domestico o internazionale da fare il prossimo anno. Considerato il forte impatto psicologico causato dalla pandemia, oltre il 64% sta pensando a soluzioni rilassanti e poco affollate che possano garantire isolamento e privacy.

Il comparto turistico deve quindi guardare alla ripresa con ottimismo, proprio perché le persone stanno auspicando un ritorno alla normalità, fatta anche delle cose che più amano come la possibilità di viaggiare. The Residence by Cenizaro segue questo trend e invita i suoi clienti a pensare di preparare la valigia grazie a una promozione davvero speciale in occasione del Black Friday.

Dal 21 novembre al 4 dicembre prossimi, The Residence Maldives at Dhigurah, uno dei Resort della catena, consente di prenotare la prossima vacanza per l’anno 2021 con un’offerta esclusiva che prevede di risparmiare il 50% sulla migliore tariffa disponibile on line, collegamento aereo interno diretto gratuito, upgrade alla pensione completa e alla camera di tipologia superiore.

La proposta è valida per soggiorni a tutto il 2021 incluso il periodo delle festività del prossimo anno. Ma i vantaggi non sono finiti qui, la prenotazione è cancellabile fino a 7 giorni prima della partenza ed è totalmente rimborsabile.

Inaugurato a giugno dello scorso anno, The Residence Dhigurah by Cenizaro è collocato su uno degli atolli più belli dell’arcipelago maldiviano, quello di Gaafu Alifu, adiacente alla prima proprietà The Residence Falhumaafushi aperta nel 2012. Queste due strutture sono collegate da un lungo pontile in legno, andando a costituire uno dei più estesi resort presenti alle Maldive.

Le spaziose 173 Beach and Water Villas si affacciano sulle acque dell’Oceano Indiano, tutte con piscina privata. Le camere sono disegnate in modo da accogliere la luce naturale e costruite con i migliori materiali locali, combinando la bellezza della tradizionale architettura maldiviana con l’eleganza contemporanea. Ideale per le famiglie, Dhigurah ha introdotto 12 Beach and Water Villas con maggiori opzioni di spazio sulla terraferma, perfette per i bambini più piccoli.

Per gli amanti del wellness, c’è la Dhigurah Spa by Clarins posizionata su 10 padiglioni coperti da tetti di paglia, ognuno dei quali è situato all’interno di giardini tropicali con vista sull’oceano. La Spa è una vera e propria oasi di tranquillità olistica per guarire corpo, mente e anima e comprende anche un barbiere, un salone di bellezza, una terrazza/giardino con una meravigliosa vista oceano dove praticare yoga.

Gli ulteriori highlights del resort includono una infinity pool di 42 metri, Dive & Watersports Centre, sala lettura e relax, palestra attrezzata, uso gratuito di biciclette per camera e una vasta gamma di sport acquatici ed esperienze sulla terra ferma.