Maldive, Sun Siyam Resorts inaugura il 5 stelle a Dhigurah Noonu













Nuovo resort a cinque stelle per Sun Siyam Resorts, gruppo che gestisce strutture di lusso alle Maldive. Inaugurato a fine ottobre, il Siyam World Maldives – presentato a Milano alla Stampa in occasione del primo incontro internazionale post-pandemico del gruppo- sorge sull’ atollo di Dhigurah Noonu, una delle più grandi isole delle Maldive, con 4 chilometri di spiaggia e 6 di barriera corallina, a 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé ed a 30 minuti di volo interno da quello di Maafaru più 15 minuti in barca veloce.

La struttura, un premium all inclusive resort, si rivolge non soltanto a chi cerca mare incontaminato e lunghe spiagge, ma anche a chi cerca una vacnza con spunti diversi, attività, ma anche occasioni di socialità e di interazione con la comunità locale maldiviana.

A disposizione degli ospiti, 469 unità abitative, delle quali 181 sulla spiaggia o nelle immediate vicinanze e 288 sull’acqua. Le camere spaziano dagli 89 ai 3.000 metri quadrati, e sono di diverse tipologie: dalle pool beach villas a pochi passi dalla spiaggia, alle water villas sull’acqua con scivolo per tuffarsi direttamente in mare, fino alle strutture da 2 a 5 camere da letto. Tutte le ville su terra dispongono di piscina privata. “The beach house collection” è poi l’area esclusiva del Siyam World Maldives, con 24 residenze suddivise in sette categorie abitative che vanno dall’entry level – la Beach House, di 510 metri quadrati, che ospita due persone- per arrivare fino al The Palace, di 3000 metri quadrati, che può ospitare fino a 16 adulti. Ogni struttura offre un servizio di maggiordomo H24, prima colazione in camera, un trattamento nella SPA o un’immersione per subacquei certificati, un ristorante giapponese e un bar riservato.

Quanto ai punti ristoro, la struttura offre 6 bar e 8 ristoranti, con cucine da tutto il mondo tra thailandese, indiana, spagnola e maldiviana.

Pensate per differenti target ed esigenze anche le attività a disposizione degli ospiti: per famiglie e non solo c’è il Siyam water world, il più grande parco acquatico sull’acqua del Sud Est asiatico, con giochi e attività, la world sports area per gli sportivi, con campi da tennis, campo da calcio, beach volley, beach cricket, campi da basket e altre attività, e non manca anche il kid club little explorers per i più piccoli. Molte ovviamente molte attività acquatiche: dal windsurf al catamarano, passando per la canoa e le immersioni subacquee, o anche gli incontri con biologi marini. E ancora, attività più esperienziali grazie a cui entrare in contatto con la comunità locale, come la possibilità di visitare il mercato locale dove acquistare prodotti di artigianato alle bancarelle tipiche .

C’è poi la parte dedicata al wellness, con la SPA dove sono disponibili massaggi e trattamenti a base di olii medicali tradizionali maldiviani o di erbe tropicali, ma anche gruppi di yoga, pilates, aerobica in acqua, corse mattutine sulla spiaggia, meditazione al tramonto, yoga e lezioni di zumbini per bimbi e teenagers.

Ha sottolineato l’importanza del mercato italiano per il gruppo il vice president commercial della compagnia, Deepak Booneday (nella foto, insieme a Patrizia Di Patrizio, rappresentante per l’Italia del gruppo Sun Siyam Resorts e Claudia Klingbeil, Consulting Director of PR and Marketing del Siyam World Maldives) che spiega che «l’ Italia rientra tra i primi mercati di riferimento per il gruppo, e dimostra già importanti segni di ripresa, facendo registrare un forte incremento di richieste già nei prossimi mesi».