Maldive, riapre il luxury resort Como Cocoa Island

Dopo un importante rinnovo, Como Cocoa Island – il resort firmato Como Hotels and Resorts alle Maldive – riapre i battenti nell’atollo di Malé Sud, a 40 minuti di barca veloce dall’aeroporto.

«Fin dal primo momento in cui ho visto Cocoa Island, qualcosa del suo spirito mi ha colpito. Quando ho camminato fino alla fine dell’isola e ho guardato indietro sulla sabbia, mi sono sentita grata e in armonia, una sensazione che volevo restituire amplificata a tutti gli ospiti quando ho creato il resort nel 2002», racconta Christina Ong, proprietaria di Como Hotels and Resorts.

«Le Maldive sono diventate un mercato molto competitivo – aggiunge Olivier Jolivet, ceo del Gruppo – Le compagnie alberghiere del lusso continuano ad alzare la posta, dalla costruzione di “isole bonificate”, al tunnel di cantine sottomarine. A volte dimentichiamo che la natura è potente e che la semplicità ha un ruolo molto importante nel lusso moderno».

Il rinnovo appena concluso vuole enfatizzare proprio la naturale eleganza dell’isola, dando agli ospiti più spazio e tempo per dedicarsi al benessere. Un terzo dell’isola è infatti occupato dalla spa Como Shambhala Retreat. Le diverse strutture sono ben distribuite per aumentare il senso di privacy e quiete, con amache e altalene che pendono dagli alberi.

Nel nuovo resort sono stati usati materiali naturali: tetti in kajan, muri in pietra locale maldiviana e legno. Le linee pulite ed essenziali, permettono la creazione di spazi di meditazione dove rilassarsi, dormire e riposarsi. Alcune camere hanno la piscina, tutte hanno piattaforme da dove entrare direttamente in mare.

Per completare l’esperienza benessere, in tutti i menù è disponibile la Como Shambhala Cuisine, per chi tra gli ospiti vuole provare una cucina vegan, vegetariana, senza glutine ma ricca nei sapori e nei valori nutrizionali, ideale per diversi regimi dietetici. I succhi Como Shambhala, tè e infusi sono disponibili nelle camere. Nel resort è inoltre possibile mangiare al ristorante Ufaa, che propone cucina mediterranea, indiana e maldiviana con ottimo pesce locale.

Per i più sportivi è possibile fare diverse attività sull’isola, grazie al diving centre certificato Padi. Tra queste il reef diving, l’esplorazione dei relitti, le immersioni notturne e le escursioni per vedere gli squali balena, oltre alle attività da riva come il kayak, il sup e lo snorkeling. É stata rinnovata anche la palestra.

Quando è stato aperto nel 2002, Cocoa Island era la prima proprietà Como alle Maldive. Nel 2014 il gruppo ha aperto nell’atollo di Thaa la seconda proprietà, il Como Maalifushi. Si tratta di un resort più ampio, adatto per le famiglie e raggiungibile con un volo in idrovolante di 60 minuti da Malé.