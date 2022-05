Maldive, prosegue il roadshow di Azemar con Sun Siyam Group













Giovedì 28 aprile, presso l’Hotel Paradiso di Napoli, si è tenuta la terza tappa del roadshow organizzato dal tour operator Azemar, specialista sull’Oceano Indiano, in collaborazione con la catena alberghiera Sun Siyam Group.

Saranno sei in totale le tappe che attraverseranno l’Italia per incontrare le agenzie partner del tour operator che avranno modo di conoscere da vicino la nuova struttura cinque stelle alle Maldive in Wow All inclusive, Siyam World, inaugurata nell’atollo di Noonu il 28 ottobre scorso.

Il resort offre la possibilità di soggiornare in camere sull’acqua tutte provviste di piscina e scivolo e di provare il più grande parco acquatico alle Maldive Siyam World.

Presenti alla serata napoletana per incontrare le agenzie, Loris Giusti, key account Azemar, Patrizia Di Patrizio, responsabile in Italia del gruppo Sun Siyam, Raffaele Taglialatela, key account Azemar Campania e Molise.