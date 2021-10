Maldive pronte per gli italiani: “Siamo il paradiso sicuro”













Un claim accattivante – A sunny side of life – per la partecipazione delle Maldive alla fiera di Rimini che sarà caratterizzata dalla presentazione delle novità della destinazione in fatto di sicurezza e dei nuovi prodotti.

Forti della recente apertura dei corridori turistici, infatti, le Maldive sono nuovamente raggiungibili per turismo dai viaggiatori italiani. «La notizia dell’istituzione di un corridoio turistico, è giunta proprio al momento giusto per l’inizio della stagione delle vacanze invernali – ha commentato Thoyyib Mohamed, managing director di MMPRC-Maldives Marketing & PR Corporation – e lodiamo gli sforzi dell’industria turistica ed estendiamo la nostra sentita gratitudine al governo italiano. Abbiamo atteso a lungo per dare nuovamente il benvenuto ai viaggiatori italiani nella Sunny Side of Life, e ora è come se ci riunissimo con un vecchio e caro amico. La nostra destinazione è sempre più un paradiso sicuro per i turisti italiani».

Le Maldive, che hanno riaperto i confini ai viaggiatori internazionali il 15 luglio 2020, vogliono presentarsi sul mercato italiano (in fiera sono presenti al Padiglione C1 stand 075-077) come una destinazione sicura, merito soprattutto della fortunata conformazione geografica con oltre un migliaio di isole adagiate nell’Oceano Indiano dove il distanziamento naturale è assicurato, e al concept unico di un’isola-un resort, per il quale le Maldive sono famose, un paradiso di privacy dove gli ospiti sono gli unici “residenti” oltre al personale della struttura.

Inoltre, la destinazione ha anche portato avanti una campagna di vaccinazione molto ambiziosa con l’obiettivo di rendere le Maldive il primo settore turistico completamente vaccinato al mondo. Dal 1° febbraio 2021, data di avvio del programma di vaccinazione nazionale Covid-19, circa il 73% della popolazione è già vaccinata. Questo include un significativo 93% dei dipendenti dei resort che sono completamente vaccinati.

Dall’inizio del 2021 le Maldive hanno accolto oltre 800mila visitatori, di cui 300.208 arrivi tra i mesi di giugno e agosto, e si preparano a raggiungere il traguardo del milione di visitatori per il 2021 in concomitanza con l’imminente stagione delle vacanze. Al primo posto tra i mercati internazionali per numero di arrivi nel 2021 la Russia con 157.100 e l’India con 156.412 passeggeri, segue la Germania con 43.330 arrivi.

Allo stand di Maldive parteciperà una delegazione di esponenti dell’industria turistica maldiviana: The Barefoot Eco Hotel, eco hotel situato sull’isola di Hanimaadhoo nel Nord del Paese, i resort Grand Beach Dhigurah e Lux South Ari Atoll Maldives entrambi posizionati nell’atollo di Ari South e il gruppo Sun Siyam Resorts che conta 4 resort di lusso. Presenti anche gli operatori locali: Sun Ocean PVT LTD, Resort Life Travel PVT LTD, Sun Travel & Tours e Capital Travel & Tours PVT LTD.