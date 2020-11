Maldive, poker di premi ai World Travel Awards 2020

Le Maldive sul podio dei World Travel Awards 2020 con quattro importanti premi nella categoria Oceano Indiano. Le votazioni, espresse dai professionisti del settore viaggi e dal pubblico, e frutto di una ricerca e selezione lunga un anno, hanno visto l’arcipelago trionfare in quest’anno complicatissimo nelle seguenti categorie: Indian Ocean’s Leading Beach Destination, Indian Ocean’s Leading Cruise Destination, Indian Ocean’s Leading Destination e Indian Ocean’s Leading Dive Destination 2020.

Soddisfatto Thoyyib Mohamed, managing director di Maldives Marketing and Public Relations Corporation (Mmprc): «Il grande valore dei World Travel Awards è riconosciuto a livello globale – afferma – Siamo orgogliosi di aver ricevuto il premio come Leading Destination dell’Oceano Indiano, che ci porta un passo più vicini a diventare la prima destinazione turistica del mondo. Grazie per aver votato per noi. Speriamo di accogliervi presto. La nostra nazione è una delle destinazioni più sicure in cui viaggiare in questo periodo».

Con la riapertura dei confini delle Maldive a metà luglio 2020, questi riconoscimenti contribuiranno a rafforzare l’immagine e ad aumentare la presenza del marchio a livello globale.