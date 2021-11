Maldive, ora il Gangehi Resort è targato Uvet-Veratour













Uvet Hotel Company e Veratour hanno stretto un accordo per la commercializzazione al mercato italiano del Gangehi Island Resort & Spa alle Maldive, che la società alberghiera guidata da Beppe Pellegrino ha inserito nella propria offerta a ottobre 2018. La partnership partirà poco prima di metà dicembre e prevede per i prossimi tre anni l’acquisto in vuoto-pieno delle camere del resort nell’Oceano Indiano.

«Le Maldive sono un luogo fantastico e una meta turistica che non ha eguali in tutto il mondo e siamo fieri di avere una struttura così incantevole come Gangehi Island Resort & Spa in grado di coniugare alle attività ricreative i paesaggi naturalistici – ha affermato Pellegrino – Gangehi Island Resort & Spa, infatti, è molto richiesta e fino ad aprile è sempre sold out per le richieste dall’Italia e dal resto del mondo. Avere uno dei principali tour operator italiani come Veratour come nostro partner è la conferma della qualità del lavoro svolto in questi anni e della bellezza inconfondibile della destinazione».

Situato nell’Atollo di Ari Nord, Gangehi Island è un resort in autentico stile maldiviano raggiungibile in soli 30 minuti di idrovolante dalla capitale Malè.

«Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un accordo con Uvet Hotel Company che ci permetterà di commercializzare in esclusiva per il mercato italiano il Gangehi Island Resort, un’isola suggestiva e spettacolare circondata da un mare cristallino unico al mondo. Ringrazio Beppe Pellegrino per l’opportunità offerta a Veratour sicuro e fiducioso che la sinergia nata darà presto i suoi frutti in termini di soddisfazione degli ospiti che soggiorneranno in questa cornice da sogno», ha commentato Daniele Pompili, general manager Divisione Villaggi Veraclub.

La struttura prevede sistemazioni in Club Room, Garden Villa, Beach Villa, Overwater Villa e Overwater Villa Deluxe. Al Gangehi Island Resort & Spa è possibile fare numerose attività come lo snorkeling, immergersi nelle acque cristalline e scoprire la meravigliosa barriera corallina. All’interno della struttura, inoltre, gli ospiti possono assistere anche a lezioni di biologia marina.

Spazio agli amanti del wellness con la Ginger Spa, un’area benessere per far godere preziosi momenti di relax con diversi percorsi benefici e trattamenti estetici. Fino ai due due ristoranti con chef italiano: il Veli e il Thari Restaurant.

Il Gangehi Island Resort & Spa ha introdotto tutte le precauzioni anti-Covid, dispone di un medico presente 24 ore su 24 e la struttura è autorizzata a effettuare tamponi molecolari e antigenici.