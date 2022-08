Maldive oltre il leisure: tutte le opportunità del Mice













La destinazione leader nel mondo, le Maldive, sta ridefinendo i segmenti del turismo, dal lusso alla luna di miele, passando per il turismo Mice, di cui vorrebbe diventare un vero e proprio punto di riferimento, come spiegato da VisitMaldives. Da decenni, meta ideale per vacanze e occasioni speciali, le Maldive hanno aggiunto un nuovo elemento al pacchetto di servizi: un perfetto connubio tra business e leisure, per dire addio ai vecchi eventi di lavoro a porte chiuse.

I viaggiatori business sono in continua crescita e si stima che questo settore del mercato raggiungerà i 1.500 miliardi di dollari entro il 2025. A dare inizio all’inversione di marcia nel campo Mice, è stata sicuramente la pandemia che ha cambiato in modo irreversibile il concetto di separazione tra lavoro e tempo libero. Il luogo ideale, infatti, per un evento Mice è ora un posto in cui poter parlare d’affari e alternare il lavoro a momenti di relax.

I quattro prodotti principali offerti dalle Maldive – resort, city hotel, boutique guest house e crociere – sono ormai tutti dotati di servizi in grado di accogliere le esigenze di questa fetta dell’industria turistica. La location si rivela sicuramente di grande impatto: la destinazione, infatti, propone ai clienti una tipica giornata di “workation” che potrebbe iniziare con una riunione di lavoro, continuare con un’immersione o snorkeling a metà giornata e terminare con una serata di gala o premiazione, la cui ambientazione perfetta potrebbe essere la spiaggia al tramonto o di notte.

Anche il team building è un aspetto fondamentale preso in considerazione dalle aziende a dalla destinazione in questione, pertanto sono disponibili vere e proprie esperienze di gruppo, dal giro in catamarano alla crociera con i delfini.

I servizi offerti sono di alto livello e derivano da anni di esperienza delle Maldive nell’ospitare conferenze ed eventi nazionali e internazionali. Le strutture offrono tutto ciò che può servire in queste occasioni: sale meeting, catering, attività di gruppo ed escursioni. Nel caso in cui l’azienda avesse bisogno di privacy assoluta, si può prendere in considerazione l’affitto dell’intero resort, hotel o barca, in modo da avere l’esclusiva.