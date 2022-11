Maldive miglior destinazione del mondo ai World Travel Awards 2022

Le Maldive hanno vinto il titolo di World’s Leading Destination ai World Travel Awards 2022 per il terzo anno consecutivo.

Nel corso dell’evento tenutosi venerdì 11 novembre, le Maldive hanno ricevuto diversi premi, tra cui il titolo più prestigioso dell’industria turistica mondiale per la terza volta consecutiva. L’amministratore delegato e direttore generale di Maldives Marketing and Public Relations Corporation (Mmprc), Thoyyib Mohammed, e il ministro del Turismo dell’arcipelago, Abdulla Mausoom, hanno ritirato il premio a nome della nazione durante la cerimonia di premiazione all’Al Bustan Palace, proprietà Ritz-Carlton Hotel, in Oman. Le Maldive hanno gareggiato con 18 altri Paesi per questo titolo, tra cui il Portogallo, l’Indonesia e la Grecia.

Oltre a questo prestigioso titolo per le Maldive, Mmprc ha ottenuto anche il World’s Leading Tourist Board, in questo caso per il primo anno.

«Questo risultato testimonia la popolarità e la vitalità delle Maldive come destinazione turistica. I risultati ottenuti dal settore negli ultimi tre anni riflettono la capacità di ripresa dell’industria turistica delle Maldive anche nei momenti di crisi e la certezza che uniti possiamo ottenere qualsiasi cosa», ha dichiarato Abdulla Mausoom durante la cerimonia.

Stesso tenore per Thoyyib Mohammed: «È davvero un onore vincere il prestigioso titolo di World’s Leading Destination per il terzo anno consecutivo. Quest’anno è il nostro giubileo d’oro del turismo alle Maldive e non avrei potuto chiedere un risultato migliore per celebrare i 50 anni di accoglienza dei visitatori sulle nostre coste».