Maldive, le ville sull’acqua più grandi del mondo al Soneva Fushi

Con design innovativi e alcune nuove modifiche agli iconici modelli, saranno presto pronti ad accogliere nuovi ospiti i Water Retreat di Soneva Fushi sull’atollo di Baa alle Maldive.

Raggiungibili da un pontile vicino a Dolphin Beach, all’estremità opposta dell’isola rispetto alla destinazione Out of the Blue, gli otto Water Retreats sono stati progettati per garantire la massima privacy agli ospiti, oltre che per sfruttare al meglio i panorami dell’oceano.

I Water Retreat con una camera da letto (584 mq) e i Water Retreat con due camere da letto (857 mq) sono le ville sull’acqua con una o due camere da letto più grandi del mondo. Gli ampi spazi interni e gli spazi abitativi esterni si rendono più apprezzabili per gli ospiti, oltre a rendersi perfetti per le famiglie.

Poiché ognuna delle stanze dei Water Retreat può essere sigillata, le porte sul ponte possono essere chiuse a chiave e la stanza dei bambini si trova sul retro della camera da letto principale: sono a misura di bambino e adatte ai piccoli ospiti Soneva di tutte le età. I Water Retreat a una e due camere da letto, tutti dotati di scivoli, apriranno le loro porte agli ospiti il 25 settembre 2020.

«Siamo molto orgogliosi di annunciare questa nuova fase per Soneva Fushi – afferma Sonu Shivdasani, ceo e fondatore di Soneva – Quando abbiamo lanciato Soneva Fushi per la prima volta nel 1995, abbiamo ridefinito il turismo alle Maldive con la nostra visione unica che ha aperto la strada al concetto di lusso sostenibile. Le nuove ville Water Retreat eleveranno la nostra offerta».

Notevolmente diverse dagli iconici Water Retreats di Soneva Jani, queste nuove ville sull’acqua di Soneva Fushi non sono imbiancate di bianco, quindi i marroni dei pannelli di legno naturale e sostenibile sono visibili attraverso le finiture interne.

Inoltre, i due Bedroom Water Retreats hanno entrambe le camere da letto al piano terra, mentre la piscina è stata spostata nella parte anteriore del ponte e ora è sospesa sopra l’oceano. Il ponte della piscina è stato ampliato per avere più spazio per le sedie a sdraio e i lettini, con sporgenze extra che creano più ombra. Le reti da catamarano permettono agli ospiti di sedersi sopra le onde, mentre i gradini curvi conducono dal ponte della piscina all’acqua sottostante.

Per quanto riguarda gli interni, la tavolozza dei colori è composta da azzurri, verdi e morbidi beige, che richiamano alla mente i colori dell’oceano intorno a Soneva Fushi e alla verdeggiante giungla dell’isola. L’arredamento è fedele allo stile rustico dei naufraghi per cui Soneva Fushi è nota, simile alle ville più recenti del resort (Villa 38 e 43). I sistemi di illuminazione sono di Plh Italia, noti per il loro design elegante e discreto.

«Ho voluto mantenere la bellezza naturale di Soneva Fushi, in modo che sia quasi identica a quella del giorno in cui l’abbiamo trovata, con le ville nascoste tra la vegetazione. Così, abbiamo costruito sopra l’oceano. Abbiamo assunto tutte le persone giuste per venire a valutare il luogo proposto, assicurandoci che non ci fosse corallo vivo nella zona», ha affermato Eva Malmstrom Shivdasani, direttore creativo e coscienza di Soneva.

I Water Retreat sono stati innalzati abbastanza in alto sopra l’oceano in modo che le onde non si infrangano contro la parte inferiore come la maggior parte delle ville sull’acqua, riducendo così il rumore e le vibrazioni. Le pareti utilizzano polistirolo riciclato come isolante, che aiuta a mantenere gli interni più freschi e serve ad attutire il rumore del vento e delle onde. Con una semplice pressione di un pulsante, il tetto retrattile scivola indietro sopra il letto principale per rivelare il cielo soleggiato o notti stellate. Il nuovo meccanismo è ora realizzato in alluminio, anziché in acciaio, rendendo il suo funzionamento ancora più fluido e silenzioso. Il pontile curvo che collega i Water Retreat all’isola è stato riprogettato con le assi del pontile posate in lunghezza anziché in larghezza per ridurre il rumore dei passeggini e delle biciclette che li percorrono.

Con la possibilità di scegliere tra la vista dell’alba e quella del tramonto, le ville dispongono di un’ampia terrazza all’aperto, che comprende lettini, un’area salotto incassata e reti da catamarano. Si può scegliere di nuotare nell’oceano o nella piscina privata, mentre uno scivolo di 19 metri si tuffa tra le onde dal piano superiore. Entrambe le tipologie di villa dispongono di un ampio piano superiore con sala da pranzo e del caratteristico bagno esterno firmato Soneva con accesso diretto al mare.