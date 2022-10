Maldive, la scalata di Sun Siyam: «Tre nuovi resort in arrivo»

Un ventaglio di cinque resort 4 e 5 stelle dallo stile “non convenzionale” disseminati su diversi atolli (più un boutique hotel a Sri Lanka), per un totale di 1.300 camere, fanno di Sun Siyam Resorts il più grande Gruppo alberghiero di proprietà alle Maldive. «Nonché tra quelli a più rapida crescita. Abbiamo 3 nuovi resort in arrivo, tra cui uno a 5 stelle, con apertura entro il 2025 – ha annunciato durante Ttg Travel Experience, Deepak Booneady, vice president commercial Sun Siyam Resorts – Sono tutti nell’Atollo di Malé, facilmente raggiungibili in speedboat, per un totale di altre 1.000 camere circa. Avremo quindi presto una maggiore capacità per soddisfare una domanda che speriamo continui a essere sostenuta».

Per il manager «quest’estate è stata eccezionale, i nostri hotel hanno registrato una media di occupazione dell’80%, quando normalmente in estate era di circa il 60%. Abbiamo buone prospettive anche per l’inverno. Sebbene a causa della situazione internazionale ci sia un leggero rallentamento, tutti i resort hanno comunque raggiunto il budget e contiamo di chiudere l’anno con un fatturato di 250 milioni di dollari».

L’Italia ha riconquistato la posizione pre pandemia e si colloca tra il 4° e 5° posto tra i mercati di riferimento a livello mondiale, anche grazie alla collaborazione con i principali tour operator, i cui clienti apprezzano l’offerta di “affordable luxury”, il lusso accessibile, e la diversificazione delle strutture, adatte alle coppie, ai viaggi di nozze, alle famiglie ma anche al segmento dei turisti long stays.

Per promuovere i vari resort vengono organizzare diverse attività con i partner, tra cui tradeshow, convention, famtrip, attività B2B e B2C. Inoltre, la catena sta sviluppando una piattaforma multilingue di elearning, semplice e intuitiva, che sarà presto lanciata sul mercato internazionale.

Fiore all’occhiello della catena rappresentata in Italia da The Luxury Lab di Patrizia di Patrizio è Siyam World, uno dei resort più grandi e innovativi dell’arcipelago, aperto un anno fa: «Con Siyam World abbiamo creato qualcosa di diverso, un prodotto unico che prima non c’era – precisa Booneady – Un nuovo concetto di resort adatto anche ai millennial, che non vogliono lo stesso tipo di vacanza che facevano i loro genitori vent’anni fa, ma vogliono vivere nuove esperienze. Siyam World ha più di 300 watervillas, ognuna con lo scivolo, che per le Maldive è un plus esclusivo. Oltre a spiaggia e mare straordinari tutto l’anno, gli ospiti hanno poi a disposizione il primo parco acquatico dell’Oceano Indiano, il primo seabreacher delle Maldive (la moto d’acqua semi sommergibile per tuffarsi e volare sul mare) e la possibilità unica nell’arcipelago di cavalcare sulla spiaggia. L’obiettivo è cercare di cambiare la percezione delle Maldive tra gli Italiani, facendo passare il messaggio che andare in un grande resort vuol dire più divertimento e più cose da fare».

La sostenibilità ambientale è un altro aspetto sul quale la catena punta per attirare nuovi target. Due resort del gruppo, il Sun Siyam Iru Veli e il Sun Siyam Olhuveli, hanno recentemente ricevuto la certificazione Travelife, che premia la sostenibilità ricettiva delle strutture. Per ottenerla bisogna soddisfare i 163 requisiti richiesti dal Global Sustainable Tourism Council, che spaziano dal ridurre l’impatto ambientale e proteggere la biodiversità alla protezione degli animali, dal rispetto dei diritti umani alla salvaguardia dei bambini.

«La sostenibilità è uno dei nostri 5 valori fondamentali – aggiunge il manager – che includono anche le persone, l’innovazione, l’integrità e la leadership nelle Maldive, intesa in termini di attenzione e aiuto alla comunità locale, per la quale costruiamo campi da calcio, scuole e luoghi ricreativi».