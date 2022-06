Maldive in famiglia con Lux* e Sporting Vacanze per l’estate 2022













Programmare un soggiorno alle Maldive con Sporting Vacanze e vivere l’esperienza di una vacanza in famiglia: niente di più speciale, soprattutto per l’estate.

Impegni scolastici sospesi, bisogno di evasione da tutto e da tutti, ottimo pricing e soprattutto spiagge con ampia vivibiltà dove lo spazio diventa un plus da tenere in importante considerazione. Un soggiorno alle Maldive con i bambini in estate significa optare per un viaggio lontano dal turismo di massa, perfetto per godere in tutta pace e tranquillità delle bellezze che questo arcipelago può offrire con tante attività dedicate ai più piccini.

Tra i resort di punta della programmazione di Sporting Vacanze c’è il LUX* South Ari Atoll Resort & Villas: resort idilliaco non solo per le coppie che cerchino privacy e tranquillità, ma anche e soprattutto per chi vuole viaggiare con i più piccoli.

Ville sulla spiaggia e in overwater che possono ospitare fino a due adulti con due ragazzi e ancora ville famigliari con due camere da letto. Mini club e attività per i ragazzi completano l’offerta con un programma che comprende anche attività legate all’ambiente guidate dal biologo marino residente per la rigenerazione dei coralli danneggiati.

Il programma di “Play” del LUX* South Ari Atoll Resort & Villas – aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 – offre ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni l’opportunità di esplorare le numerose meraviglie della vita isolana. Sotto la supervisione di un team altamente qualificato, i bambini vengono accompagnati a scoprire la natura e la cultura degli incredibili dintorni dell’isola, nonché a vivere una serie di sport ad alta energia e attività all’aria aperta dalle lezioni d’arte alle cacce al tesoro.

Sporting Vacanze ha ottenuto nel 2021 il prestigioso riconoscimento “Top Producers” ai Ttm Awards 2021, entrando di fatto nell’Olimpo dei principali esperti di questa meravigliosa destinazione dell’Oceano Indiano al fianco di colossi mondiali specialisti delle Maldive.

Il Beach Tour di Sporting Vacanze prosegue e si sposta dalle rive del mare a quelle dei fiumi: mercoledì 22 giugno, alle 20, l’appuntamento è a Firenze, mentre il 23 giugno ci si sposta a Bologna e il 24 giugno a Verona.

LE NOSTRE PROPOSTE: www.sportingvacanze.it

Per info e prenotazioni: tel 06 45 410 410 – [email protected]