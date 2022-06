Maldive, il roadshow Azemar fa tappa a Cernobbio













La sesta tappa del roadshow organizzato dal tour operator Azemar, specialista sull’Oceano Indiano, in collaborazione con la catena alberghiera Sun Siyam Group, si è tenuta il 9 giugno a Villa d’Este a Cernobbio.

Il 2022 è un anno speciale per la dimora, che celebra la sua 150ª stagione. Originariamente progettata come residenza privata per il cardinale Tolomeo Gallio nel XVI secolo, è stata trasformata in uno degli hotel più belli del mondo nel 1873.

L’evento è stato occasione per presentare alle agenzie di viaggi presenti la nuova struttura cinque stelle alle Maldive in Wow All inclusive, Siyam World, inaugurata nell’atollo di Noonu il 28 ottobre 2021. Il resort si propone di offrire esperienze uniche alle Maldive, come per esempio la possibilità di soggiornare in camere sull’acqua tutte provviste di piscina e scivolo e/o di provare il più grande parco acquatico alle Maldive Siyam World.

Presenti all’evento, Gregory Bradelle (director of sales & marketing Villa d’Este Hotels), Loris Giusti (key account Azemar), Patrizia Di Patrizio (responsabile in Italia del gruppo Sun Siyam), Fabio Cornaggia (key account Azemar).