Maldive, i migliori nuovi resort che apriranno nel 2021













Le Maldive si stanno preparando ad accogliere i viaggiatori con nuovi resort e nuove esperienze. Ecco alcune delle prossime aperture previste per l’anno in corso da tenere a mente per quando si potrà tornare a viaggiare.

Si parte a marzo con il Cogiri Island Resort, e si prosegue dalla primavera in poi con l’apertura del Ritz-Carlton Fari Islands e del Patina Maldives, entrambi parte dal progetto di sviluppo immobiliare di Fari Islands. In autunno sarà, invece, la volta di Le Méridien Maldives Resort & Spa (a settembre) nell’atollo di Lhaviyani, per concludere con i lussuosissimi resort firmati The Chedi, Address e Avani, che saranno inaugurati entro l’anno.

The Chedi Kudavillingili, prima proprietà del gruppo Ghm alle Maldive, sorgerà su un’isola privata di 1 km all’interno dell’omonimo atollo di Kudavillingili. Il Gruppo Address Hotels, che attualmente conta strutture negli Emirati Arabi Uniti e in Egitto, amplierà il proprio portfolio con l’apertura di Address Madivaru Maldives Resort & Spa che sarà distribuito su diverse isole. Infine, nell’atollo di Baa, Avani Hotel & Resort inaugurerà l’Avani Fares Maldives.