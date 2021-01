Maldive, Constance Hotel svela il lusso dell’isola Halaveli

Constance Halaveli è una piccola isola resort delle Maldive a forma di dhoni (tipica barca dell’arcipelago), adagiata a nord dell’atollo di Ari, meta prediletta dei veri conoscitori e amanti dell’arcipelago più fotografato del globo.

Le Maldive, per la prima volta nella storia, sono state elette migliore destinazione del mondo ai World Travel Awards 2020 (gli Oscar del turismo internazionale), ed è possibile visitarle grazie alle vantaggiose promo che consentono di soggiornare al Constance Halaveli con tariffe scontate fino al 40% in categoria water villa.

L’hotel 5 stelle lusso del gruppo Constance Hotels & Resorts, eletto Leading Villa Resort 2020 alle Maldive nell’ultima edizione dei World Travel Awards, è il luogo perfetto per trascorrere un soggiorno in totale sicurezza, grazie al protocollo Constance Stay Safe.

Il centro diving Tgi, Padi 5 stelle, utilizza attrezzature di ultima generazione come gli scooter subacquei e propone immersioni in diversi siti nell’atollo Ari, comprese le località di passaggio delle mante e degli squali balena.

Tra le immersioni più suggestive c’è quella all’Halaveli Wrek, chiamato anche Highly 18: si tratta del relitto di una nave da carico affondata nel 1991 vicino al centro diving, dove oggi hanno trovato casa una tartaruga marina e una coppia di murene.

In linea con la filosofia del gruppo Constance, da sempre orientata alla sostenibilità, il Centro diving del Constance Halaveli aderisce al programma Green Fins nato per salvaguardare i coralli attraverso la pratica sostenibile di diving e snorkelling.

Il Constance Halaveli è un resort dall’anima zen, non solo per il benessere naturale che deriva dai trattamenti ispirati ai fiori e ai frutti dell’Oceano Indiano, effettuati nelle cabine overwater della Constance Spa.

Per provare la qualità del benessere firmato Constance, la giornata perfetta è il mercoledì, grazie al “Wellness Wednesday”, il My Constance Moment tematico che prevede diverse esperienze come lo yoga, gli smoothies detox ed energizzanti e le attività in palestra e sui campi da tennis.

L’offerta food&wine è tra i punti di forza del Constance Halaveli, grazie ai tre ristoranti – principale con serate a tema, grill sulla spiaggia, haute cuisine di ispirazione asiatica – e al Kaika sushi bar sulla spiaggia, oltre alla cantina più fornita delle Maldive, con prestigiose etichette internazionali e vini ricercati di piccole cantine d’eccellenza.

Le esperienze gourmet in questa piccola isola sono infinite: accanto alle proposte di qualità dei ristoranti, dove si trovano pescato fresco locale e aragoste, pregiate carni provenienti da Australia e Giappone, verdure fresche coltivate nel nuovo orto sull’isola ed eccellenze provenienti da tutto il mondo, gli ospiti possono godere di colazioni, pranzi, aperitivi e cene in location scenografiche.

Chi sceglie di usufruire della mezza pensione o dell’all inclusive ha a disposizione l’opzione di dine around nei ristoranti, che consente di sperimentare i diversi ristoranti e apprezzare l’ampia varietà dell’offerta enogastronomica.