Malaysia Airlines raddoppia i voli tra Kuala Lampur e Doha













Raddoppia la frequenza dei collegamenti giornalieri tra la Malesia e Doha: Malaysia Airlines ha infatti annunciato un secondo volo diretto giornaliero tra Kuala Lumpur e gli Emirati a partire dal 10 agosto 2022, in seguito all’alta domanda su questa rotta.

Il nuovo servizio giornaliero partirà da Kuala Lumpur alle 2.55 con volo MH164 e da Doha alle 8.05 con volo MH165, in aggiunta all’attuale servizio giornaliero MH160 in partenza da Kuala Lumpur alle 9.20 e al MH161 in partenza da Doha alle 1.30. Grazie al nuovo operativo saranno 14 i voli settimanali di Malaysia Airlines per Doha.

I due voli giornalieri saranno operati dall’aeromobile A330-300 con 27 sedili in Business Class, 16 sedili in Economy con spazio extra per le gambe e 247 sedili in Economy Class. Il nuovo operativo sarà in vendita a partire dal 25 luglio e includerà il codeshare di Qatar Airways in entrambe le direzioni.

Si rafforza così la partnership strategica di Malaysia Airlines e Qatar Airways, che consente ai passeggeri di viaggiare verso più di 96 destinazioni in codeshare e di usufruire di comode connessioni negli hub di Kuala Lumpur e Doha. Gli orari di arrivo e di partenza dei due voli giornalieri di Malaysia Airlines, offrono ai passeggeri un accesso completo al network di Qatar Airways verso il Medio Oriente, l’Europa, l’Africa e gli Stati Uniti attraverso l’Hamad International Airport. Allo stesso modo, vengono offerti collegamenti per il network di Malaysia Airlines, sia all’interno della stessa Malesia che verso il Sudest asiatico, l’Asia del nord, e l’Australasia.

Per il group chief executive officer di Malaysia Airlines, Captain Izham Ismail «aumentare la frequenza verso Doha, dopo aver lanciato con successo il servizio giornaliero lo scorso maggio dimostra l’importanza di collaborare con i nostri partner come Qatar Airways, ancora di più ora che la domanda su questa rotta sta crescendo esponenzialmente in seguito al rilassamento delle restrizioni d’ingresso. Raddoppiando i nostri servizi verso Doha e i voli in codeshare con Qatar Airways, potremo estendere il nostro servizio di ospitalità malese a un gruppo di clienti più ampio».

Attraverso una partnership strategica, entrambi i partner svilupperanno ulteriormente i legami e il flusso di traffico e miglioreranno il turismo in entrambi i paesi. I clienti di entrambe le compagnie beneficeranno della facilità di avere un unico biglietto, servizi di check-in, imbarco, operazioni di controllo bagagli, benefit frequent flyer e accesso ai lounge durante l’intero viaggio.

La partnership strategica tra Malaysia Airlines e Qatar Airways si è sviluppata progressivamente a partire dall’inizio del 2001 e si è consolidata significativamente con la firma del Memorandum of Understanding nel febbraio 2022.