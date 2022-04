Malaysia Airlines amplia la partnership con Amadeus













Si rafforza la partnership tra Malaysia Airlines e Amadeus per migliorare l’esperienza dei clienti, tra cui aziende e agenti di viaggi. Con questo accordo pluriennale, la compagnia di bandiera malese si doterà di tecnologia di nuova generazione e delle funzionalità Ndc, per diventare uno dei principali vettori in Asia-Pacifico.

Nello specifico, adotterà Altéa Ndc, Reference Experience, Dynamic Intelligence Hub e rinnoverà il contratto Amadeus Altéa Passenger Service System. Il vettore ha anche rinnovato e ampliato la partnership pluriennale di distribuzione di contenuti aerei. Grazie all’integrazione di Altéa Ndc in Amadeus Travel Platform, le agenzie di viaggi saranno presto in grado di accedere all’intera gamma del contenuto Ndcdi Malaysia Airlines con funzionalità di servizio complete.

«Malaysia Airlines ha fatto il passo nella giusta direzione adottando Ndc, poiché la modernizzazione del retail delle compagnie aeree è essenziale per l’intera comunità dei business travel – ha commentato il group chief executive officer di Malaysia Airlines, Izham Ismail – Siamo lieti di continuare la nostra partnership con Amadeus, che ci ha accompagnato nel nostro viaggio, supportando i nostri obiettivi di trasformazione, che è una componente essenziale del nostro piano di business a lungo termine. Siamo fiduciosi che con le nuove soluzioni tecnologiche Amadeus in aggiunta al Passenger Service System, possiamo offrire esperienze di acquisto rilevanti e più ricche, permettendo ai clienti di personalizzare i viaggi a un livello finora mai raggiunto, realizzando in definitiva le nostre aspirazioni di diventare il gruppo leader in Asia in Travel e Aviation Service Group».

Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia, ha aggiunto: «È per noi motivo di grande soddisfazione essere il partner tecnologio di Malaysia Airlines per la sua trasformazione digitale. Open source, sistemi basati su cloud e capacità di distribuzione di nuova generazione sono il motore che alimenta la ripresa, e noi siamo all’avanguardia di queste tecnologie nel settore dei viaggi. Siamo davvero lieti di collaborare con Malaysia Airlines attraverso la nostra tecnologia innovativa».

Inoltre, Malaysia Airlines si avvarrà di Reference Experience, piattaforma aperta che permetterà alla compagnia aerea di essere più agile e user friendly nel campo digitale, aumentando la conversion che porta a un incremento delle entrate. Dynamic Intelligence Hub (Dih) di Amadeus, una piattaforma di data engineering in tempo reale, permetterà di centralizzare i dati di Malaysia Airlines, integrando i sistemi e automatizzando i processi di business grazie all’intelligenza artificiale.