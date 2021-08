MagicLand compie dieci anni con 6 milioni di visitatori













MagicLand festeggia i suoi primi 10 anni di attività con un consuntivo di tutto rispetto: 6 milioni di visitatori a fronte di un investimento complessivo di 300 milioni di euro, 600.000 mq di superficie, 120 aziende, 1.900 professionisti coinvolti.

Il parco ospita 38 attrazioni, 1 anfiteatro (la Baia, con 500 posti a sedere), 1 teatro tenda (il Palabaleno, con una capienza di 1100 persone) e 2 teatri (il Gran Teatro e il Piccolo Teatro, con 800 e 250 posti a sedere), 3 ristoranti, 7 chioschi, 4 bar, 5 negozi e 5.500 posti auto. Inoltre MagicLand ospita oltre 17.000 piante e uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici realizzati in Italia, che produce circa il 75% del fabbisogno energetico del Parco.

In occasione dei festeggiamenti del decimo anno di attività, in Main Street è stata posizionata una torta gigante di 500 kg di peso per 8 metri di altezza, distribuiti su 3 piani – decorati con led colorati – su cui campeggia la mascotte Gattobaleno mentre soffia le candeline.

Inaugurato il 26 maggio 2011, situato tra Roma e Napoli, il parco di Roma-Valmontone offre attrazioni da record: Shock, uno dei launch coaster più divertenti d’Europa, capace di lanciare le sue “navicelle” da 0 a 100 chilometri in 2 secondi con un percorso di 750 metri; Cagliostro, l’unico indoor spinning coaster d’Italia, un viaggio di oltre 430 metri in uno dei castelli più stravaganti; Mystika, la torre alta 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto; l’Area Tonga, un’area inesplorata, con cascate e zone d’ombra; il flume ride Nui Lua, un’attrazione unica nel suo genere in Italia per effetti speciali e scenografia; Yucatan, 4.200 metri cubi di acqua tra lago e canali, uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani; l’Olandese Volante, una delle montagne russe più affascinanti di MagicLand. Inoltre, gli spettacolari giochi di spruzzi e magici zampilli delle Fontane Danzanti e Cosmo Academy Planetarium, il planetario più grande d’Europa con 25 metri di cupola e proiezione full dome in tecnologia laser 4k.

Dal 2011, MagicLand si è aggiudicato sette premi ai Parksmania Awards, l’oscar dei parchi divertimento, il riconoscimento che dal 2000 la testata giornalistica Parksmania.it rilascia ai parchi che si sono distinti in Italia e in Europa: nel 2011 come migliore nuova attrazione con Huntik; nel 2012 parco dell’anno; nel 2014 miglior show outdoor con lo spettacolo Illusion; nel 2015 premio Speciale della giuria con lo spettacolo “Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo”; nel 2016 premio speciale della giuria per aver portato per la prima volta in Italia la virtual reality experience su una montagna russa, l’Olandese Volante; nel 2019, nuovamente, parco dell’anno, e nel 2020 premio speciale della giuria per lo spettacolo Aquariums.

«Abbiamo costruito un parco straordinario, capace di crescere e di evolversi costantemente – dichiara Guido Zucchi, amministratore delegato di MagicLand – Oggi possiamo dire con orgoglio di essere riusciti a offrire un luogo sicuro, ricco di servizi e di divertimento per tutte le età. Non ci fermiamo qui. Abbiamo in cantiere molti entusiasmanti progetti per il prossimo futuro, tra cui Cosmo Academy, la prima accademia interamente dedicata al mondo dello spazio, che si affiancherà al Planetarium con percorsi di edutainment. Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Europea, dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Istituto nazionale di Astrofisica oltre a collaborazioni con le più importanti aziende del settore aerospaziale. Il nostro ambizioso piano di sviluppo quinquennale 2019-2024 prevede inoltre un nuovissimo parco acquatico ideato dai più noti designer di settore nel mondo, con il lazy river più lungo d’Italia e la vasca onde più grande d’Italia. Parte del piano industriale è anche la realizzazione di una grande attrazione che prevede la tematizzazione di una vasta area del parco. Rinnoveremo così ancora una volta la nostra offerta di divertimento e svago».