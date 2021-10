Maggiordomo a bordo: benvenuti nello Yacht Club di Msc













In crociera con il maggiordomo. Nell’era delle grandi navi, passate da 10 milioni a 30 milioni di passeggeri negli ultimi dieci anni, c’è chi ha cavalcato l’onda senza rinunciare al lusso. Lo ha fatto in particolare Msc con il suo Yacht Club, una vera e propria “nave nella nave” divenuta dal 2008 – anno della sua introduzione – a oggi, uno dei prodotti più richiesti, che noi abbiamo avuto l’occasione di testare durante l’evento All Stars of the Sea 2021.

«Lo Yacht Club è il primo a essere prenotato, nonostante il prezzo sia circa due volte e mezzo più alto di una crociera normale – racconta Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – Il segreto del suo successo? I servizi e il fatto di non essere isolato. Spesso i luoghi esclusivi tendono a essere fin troppo appartati e questo isolamento fa perdere agli ospiti molti aspetti della vacanza. Lo Yacht Club non è così. Il focus è sulla personalizzazione e sul lusso, ma senza perdere la possibilità di fare una passeggiata per negozi, andare in discoteca, portare i figli al miniclub».

Lo Yacht Club è stato introdotto per la prima volta sulla Classe Fantasia quasi fosse una scommessa: oggi si può dire che è stata vinta, dimostrando l’ancora ampio margine di crescita nell’industria. «È il servizio a fare la differenza, non la cabina, anche se sono solo suite – continua Massa – Maggiordomo, lounge privata con bevande incluse, ristorante e piscina privati, possibilità di servizi aggiuntivi come le escursioni personalizzate organizzabili dal concierge, sono solo alcuni degli elementi che rendono questo prodotto unico. Tra l’altro per queste sue caratteristiche lo Yacht Club si presta molto a essere charterizzato, cosa che accade spesso, soprattutto in occasione di aziende che lo scelgono per i propri incentive. Quest’ultimo è un comparto che, con regole diverse sta riprendendo, almeno a quanto risulta dalle numerose prenotazioni ricevute da Msc».

L’esperienza si distingue sin dall’inizio, con l’imbarco prioritario e il maggiordomo dedicato che accompagna gli ospiti nella propria suite. Da qui in poi è tutto un susseguirsi di impagabili attenzioni, dalla bottiglia di champagne o superalcolico regalata in camera, ai dettagli curati nei minimi particolari dal butler, tra dolcetti, cioccolatini, pigiama ripiegati a forma di farfalla e giornale stampato in formato reale in camera la mattina. Il tutto solo per gli ospiti dello Yacht Club, passato dall’impegno di 3 a 5 ponti e dalle 70 suite della Classe Fantasia alle 130 delle navi di nuova generazione, segnale di un successo che continua a crescere.

Tutte le suite hanno rivestimenti in legno, bagni in marmo, tv widescreen, materassi a tecnologia Myform Memory, lenzuola di cotone egiziano e una selezione di cuscini Dorelan. Tra gli spazi comuni, il servizio concierge 24h, un ristornate riservato, piscina privata, vasche idromassaggio, bar all’aperto, solarium privato e accesso alla sauna. La Top Sail Lounge, poi, offre diversi cocktail e una selezione di champagne, oltre a una scelta di petit four e pasticceria disponibile tutto il giorno. Dettagli e attenzioni tipiche del made in Italy che attraggono soprattutto ospiti italiani e che sono ormai uno dei capisaldi dell’offerta.

Per questo, lo Yacht Club resterà invariato anche quando il Gruppo tra qualche anno si amplierà con un intero brand dedicato al lusso, Explora, che sarà però tutta un’altra cosa.