Made in ER, parte la campagna per vacanze in Emilia Romagna

L’Emilia Romagna riparte da televisione, web e radio per rilanciare il turismo e promuovere le bellezze del territorio. Con un finanziamento di 2 milioni di euro sono pronte a partire, dopo il lockdown, diverse campagne – realizzate da Regione, Apt e destinazioni turistiche regionali – per far conoscere le migliori mete turistiche, rilanciare vacanze attrezzate e sicure e riaprire così le porte a viaggiatori e vacanzieri di tutta Italia.

A raccontare la regione saranno testimonial di eccezione. Le bellezze e le particolarità delle città d’arte, gli itinerari legati al cinema lungo la via Emilia, le suggestioni della Dolce Vita, saranno presentati da Stefano Accorsi; mentre spetterà a Paolo Cevoli illustrare le mille attrazioni della Romagna, dal mare alla montagna. I due volti noti dello spettacolo, emiliano-romagnoli doc, saranno affiancati da tre fuoriclasse dello sport, Alberto Tomba, Stefano Baldini e Davide Cassani, nel ruolo di ambasciatori delle vacanze attive.

Il piano di promozione è stato presentato in video conferenza dall’assessore al Turismo, Andrea Corsini e dal presidente di Apt Servizi, Davide Cassani. Erano collegati in diretta anche i presidenti delle tre destinazioni turistiche regionali di Romagna, Città metropolitana di Bologna, Emilia occidentale: Andrea Gnassi, Matteo Lepore, Natalia Maramotti.

«Abbiamo deciso di investire 2 milioni di euro in campagne tv su reti nazionali, web e radio per dare un segnale importante di ripartenza del nostro turismo dopo il lungo e doloroso lockdown – afferma Corsini – L’Emilia Romagna, la sua straordinaria industria turistica, insieme a tutti gli operatori dell’accoglienza, sono pronti a far decollare al meglio la stagione estiva. Lo diciamo attraverso volti noti e amati, al 100% emiliano-romagnoli come quelli di Accorsi, Cevoli, Tomba, Baldini e Cassani, per promuovere attrazioni uniche con il calore di sempre: dalle meraviglie Unesco delle nostre capitali d’arte e cultura alla vacanza all’aria aperta in Appennino; dall’ospitalità della Romagna con le spiagge attrezzate e sicure, il buon cibo e l’entroterra, all’immaginario cinematografico di Fellini, Antonioni, Guareschi. Ora più che mai c’è bisogno di autenticità, e i volti che abbiamo scelto la rappresentano al meglio».

Nel dettaglio, la campagna che coinvolgerà Accorsi prevede un racconto, attraverso brevi video e podcast, delle meraviglie delle Città d’Arte e degli itinerari cineturistici lungo la millenaria Via Emilia legati ai grandi registi Fellini, Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Guareschi. All’ironia di Paolo Cevoli, il compito di raccontare sulle reti Mediaset, con uno spot da 20 secondi, la Romagna e i suoi tanti volti, dalle spiagge ampie e attrezzate per garantire sicurezza e tranquillità ai borghi dell’entroterra fino all’Appennino tosco-romagnolo, passando per la vacanza en plein air (campeggi) e il benessere termale.

Per il segmento vacanza attiva, ci si affiderà al tris di volti noti dello sport: Alberto Tomba, già testimonial dell’Appennino, il maratoneta reggiano Stefano Baldini, e Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo maschile.